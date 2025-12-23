Más Información

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

La presidenta elogió el libro "Grandeza" del expresidente .

En la conferencia mañanera de este martes, la titular del ejecutivo reconoció que ha estado leyendo el libro, y consideró que las y los mexicanos debemos reflexionar sobre el "nuevo orden social" propuesto por el político tabasqueño.

"Muy interesante, a ver si luego leemos algunas partes, sobre todo de esta reflexión nacional e internacional sobre un nuevo , le llama él, que tiene que ver con el reconocimiento de dónde venimos las y los mexicanos, la grandeza cultural, el reconocimiento de los pueblos, pero también cuáles son los valores que debemos de tener como sociedad", expuso.

Lee también

Sheinbaum Pardo habló del tema luego de ser cuestionado sobre los buques de Guerra llamados "buques Trump", anunciados por el .

Dijo que el gobierno mexicano siempre defenderá la paz: " Si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicará a un programa como sembrando vida, tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo, nosotros siempre vamos a defender La Paz".

La Mandataria federal recordó que el, del expresidente López Obrador, reflexionar sobre "hacia dónde tenemos que ir".

Lee también

"Estoy leyendo el libro del presidente López Obrador y está muy interesante, no solo hace una reflexión sobre los pueblos originarios y la grandeza cultural de México y lo que significa para las y los mexicanos, si no hacia dónde tenemos que ir en una visión pacifista y de fraternidad", concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]