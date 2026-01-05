Nezahualcóyotl, Méx.— El camellón central de la avenida Bordo de Xochiaca registró una afluencia constante de compradores en la Feria del Juguete Neza 2026.

Los ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en busca de regalos electrónicos y consolas para el Día de Reyes. Los más de 800 puestos incluyeron artículos tecnológicos como audífonos, tabletas, videojuegos y consolas, además de opciones clásicas.

El alcalde Adolfo Cerqueda destacó la oferta amplia: miles de productos abarcaron desde peluches y juegos de mesa hasta consolas, artículos electrónicos y accesorios tecnológicos. Los precios moderados facilitaron compras para hogares con presupuestos limitados. El horario hasta después de la medianoche y la vigilancia policial permitirán visitas prolongadas en un espacio ordenado.

Feria de juguetes de diversos tipos en Neza (05/01/2026). Foto: Especial

La ubicación frente a Plaza Ciudad Jardín atrajo a residentes de Nezahualcóyotl y de zonas aledañas como Chimalhuacán, Ecatepec e Iztapalapa. Autoridades proyectaron más de 25 mil visitantes en total, con un impacto directo en los ingresos de los comerciantes locales.

Entre los asistentes, Laura, vecina de la colonia Juárez Pantitlán en Nezahualcóyotl, seleccionó audífonos inalámbricos para su hijo adolescente. “Los modelos con cancelación de ruido costaron menos que en las tiendas grandes. Revisé varios puestos y encontré uno con batería larga, justo lo que pidió en su carta”.

Desde Ecatepec llegó Miguel con su familia. Cargó una tableta educativa para su hija de nueve años. “Viajamos en metro y camión porque aquí hay marcas conocidas a precios que no duplican los de los centros comerciales. Incluí una funda protectora sin exceder lo planeado”.

Feria del Juguete Neza 2026 cuenta con diversos tipos de juguetes (05/01/2026). Foto: Especial

Ana, residente de Chimalhuacán, probó controles en un puesto de videojuegos antes de comprar un paquete con varios títulos. “Mi niño mayor quería juegos nuevos para su consola vieja. Negocié el lote completo y salió más barato que en línea, con entrega inmediata”.

Otro comprador, Javier, de la alcaldía Gustavo A. Madero, eligió una consola portátil con accesorios. “Crucé desde el norte de la ciudad porque la selección de electrónicos supera otros tianguis. Los vendedores prueban los equipos en el momento, y ajusté el precio final con un descuento extra”.

El gobierno municipal extendió la invitación para los últimos días del evento. La feria combinó tradición con opciones modernas, al tiempo que respaldó la economía de la zona del Bordo de Xochiaca en el oriente del Valle de México.

Productos tecnológicos en la Feria del Juguete de Neza (05/01/2026). Foto: Especial

