Diputados locales de Morena y aliados anunciaron foros y parlamento abierto para analizar una iniciativa que enviará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, en materia de refugios.

Durante la primera Chilanguera del año, los legisladores precisaron que abrirán espacios de diálogo con organizaciones protectoras, colectivos animalistas y especialistas para perfeccionar esta ley que reconoce a los animales como seres sintientes y busca garantizar su cuidado digno.

Rebeca Peralta, del PVEM, habló sobre las complejas problemáticas que enfrentan los refugios de animales en la Ciudad: “Se deben salvaguardar con leyes claras para proporcionar adecuado cuidado”.