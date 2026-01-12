Más Información
Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"
Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump
Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales
Cierre del Refugio Franciscano en CDMX tras 40 años de rescate animal; disputa por predio, maltrato y protestas, esto se sabe del caso
Diputados locales de Morena y aliados anunciaron foros y parlamento abierto para analizar una iniciativa que enviará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, en materia de refugios.
Durante la primera Chilanguera del año, los legisladores precisaron que abrirán espacios de diálogo con organizaciones protectoras, colectivos animalistas y especialistas para perfeccionar esta ley que reconoce a los animales como seres sintientes y busca garantizar su cuidado digno.
Rebeca Peralta, del PVEM, habló sobre las complejas problemáticas que enfrentan los refugios de animales en la Ciudad: “Se deben salvaguardar con leyes claras para proporcionar adecuado cuidado”.
