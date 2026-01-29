Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse": Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Morelia, Michoacán.- Más de 120 mil toneladas de , enviará Michoacán a los Estados Unidos para el Super Bowl LX, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con la exportación de este producto, Michoacán se posiciona como el líder; además para este 2026, el 90 por ciento del aguacate que será enviado al mercado estadounidense cuenta con la certificación Proforest Avocado, pues proviene de huertas libres de deforestación.

El mandatario michoacano aseguró que ello ha sido posible, gracias a la implementación del sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal, creado por la presente administración estatal.

Ramírez Bedolla explicó que para el evento deportivo más importante en Estados Unidos, el cual se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, 68 municipios de Michoacán cultivadores de aguacate empezaron a enviar el fruto a diversas ciudades de ese país.

Michoacán cuenta con una superficie superior a 182 mil hectáreas de huertas distribuidas en municipios como Uruapan, Tancítaro, Ario, Nuevo Parangaricutiro, Tacámbaro o Peribán, mencionó.

“Esto permite que la producción anual de aguacate supere un millón 300 mil toneladas anuales”, refirió y destacó que la industria aguacatera es una de las principales fuentes de empleo y el sustento para miles de familias.

Además de aguacate, Michoacán ocupa el primer lugar en producción de otros productos como limón, guayaba, fresa y zarzamora, especificó.

Y precisó que, a dos años de la puesta en marcha de este instrumento de certificación, se han registrado 58 mil huertas de aguacate y verificado más de 240 mil cortes del fruto, con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con que se vigilan los 6 millones de hectáreas de territorio con que cuenta el estado.

