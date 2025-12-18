Morelia.— Los gobiernos federal y estatal presentaron el Certificado Laboral de Agroexportación de Aguacate y la plataforma VELAGRO que se ampliarán a otros productos agrícolas de exportación, con la verificación de que cada embarque cuente con la mano de obra formal, afiliada al IMSS, para que estén respaldadas por trabajo digno, seguridad social y cumplan con la ley.

En la reunión de seguimiento del Plan Michoacán, Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), informó que el aguacate forma parte de los cinco productos priorizados por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se destinarán recursos adicionales para reforzar las tareas de sanidad ante nuevos retos fitosanitarios.

Expuso que la sanidad, la formalidad laboral, el trabajo digno y el respeto a la naturaleza son objetivos del gobierno de México, que dan ventaja estratégica en mercados que hoy demandan “calidad ambiental” y “calidad social”.

Por ello, a partir de 2026 el aguacate mexicano podrá acreditarse como libre de plagas, libre de deforestación y libre de trabajo informal, y llamó a trabajar en mecanismos que permitan comunicarlo claramente al consumidor para consolidar la fortaleza exportadora y traducirla en más justicia social y protección ambiental.

Marath Bolaños López, secretario del Trabajo, consideró que el certificado tiene como fin que el aguacate, además de ser reconocido en el extranjero por su calidad y sabor, también sea reconocido por su responsabilidad social en toda la cadena de producción.

“Que el mundo tenga la certeza que detrás de cada exportación hay trabajo digno, que hay seguridad social y futuro para las personas jornaleras”, agregó.

Dijo que esta acción también deriva del compromiso 63 de los 100 que fueron presentados por la Presidenta, que plantea avanzar en el otorgamiento de seguridad social a las y los jornaleros agrícolas.

“De lo que se trata es que las y los trabajadores del campo vivan con derechos, con seguridad social, con certeza. De que reconozcamos que detrás de cada mano que fumiga, riega, poda, corta la fruta, hay personas con derechos laborales que deben respetarse”.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que este certificado representa una gran oportunidad para que el aguacate cuente con más sellos de competitividad que garanticen que los mercados internacionales, más exigentes y de alto valor y consumo, sigan confiando en el producto mexicano.

Con el certificado se da un paso en la antesala de las negociaciones del T-MEC, al llegar muy fuertes en lo que respecta a los productos de agroexportación, donde el aguacate será uno de los más observados. “Tenemos lo fitosanitario y la calidad, pero ahora necesitamos prácticamente trabajar en la visa laboral y forestal-ambiental”.