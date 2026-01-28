Más Información

Veracruz. - Cuatro hombres fueron en el interior de un negocio de venta de chatarra en el sur de .

El ataque armado ocurrió la tarde de hoy en la colonia Miguel Alemán del municipio de Acayucan.

Los reportes policiales dieron cuenta que los arribaron al negocio y dispararon contra cuatro sujetos que se encontraban en el interior, los cuales murieron en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Ministerial.

A pesar del despliegue de fuerzas policiales y castrenses, los sicarios no fueron ubicados ni detenidos.

Durante el año pasado, la organización civil Causa en Común registró 83 casos de violencia extrema en territorio veracruzano, entre ellos masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y tortura.

El mayor número de eventos de alto impacto fueron masacres y mutilaciones con 15 casos cada uno; así como once de asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad; y diez casos de asesinato de personas de actores político.

