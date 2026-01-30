Ecatepec, Mex.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss calificó como un hecho histórico la resolución de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, que resuelve el diferendo limítrofe entre los municipios de Acolman y Ecatepec sobre el territorio de La Laguna de Chiconautla.

Con ello y en espera de que el punto sea aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Estado de México, el territorio de las colonias Lázaro Cárdenas, Prados San Juan, La Laguna de Chiconautla, los Juzgados Penales y el tiradero de Chiconautla que engloban a más de 29 mil habitantes, se reconocerá como parte del municipio de Ecatepec de Morelos, dando paso a que su población cuente con certeza jurídica.

Comisión Legislativa resuelve que La Laguna de Chiconautla pertenece a Ecatepec; 29 mil habitantes obtienen certeza jurídica. Foto: Especial.

Además de respaldar el dictamen aprobado este viernes, la alcaldesa Azucena Cisneros, indicó que se inicia una nueva etapa desde el gobierno municipal para iniciar el proceso de regularización y dotar de los servicios que han carecido en La Laguna de Chiconautla, que consta de un área de 272.82 hectáreas.

Lee también: Reportan asalto a transporte público en la México-Puebla; suman tres hechos de este tipo en una semana

También destacó que aún y sin una definición jurídica, el gobierno de Ecatepec ya realizaba trabajos de alumbrado, mejoramiento de calles, abasto de agua, seguridad y salud. Y recordó que, en su etapa como diputada local, respaldó iniciativas para que se resolviera el diferendo limítrofe.

Comisión Legislativa resuelve que La Laguna de Chiconautla pertenece a Ecatepec; 29 mil habitantes obtienen certeza jurídica. Foto: Especial.

“No es un tema que tenga que ver con un asunto partidario, es un tema de derechos, de recuperar la dignidad de los vecinos de La Laguna”, mencionó Cisneros Coss.

La resolución no hubiera sido posible sin el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, afirmó Azucena Cisneros, al tiempo de señalar que se podrá regresar la dignidad a más de 29 mil personas que habitan en La Laguna de Chiconautla, población que aseguró sufrieron una doble revictimización al no sentirse con un sentido de pertenencia a un municipio y por no tener claridad de a quién exigir los servicios desde hace más de 30 años.

Comisión Legislativa resuelve que La Laguna de Chiconautla pertenece a Ecatepec; 29 mil habitantes obtienen certeza jurídica. Foto: Especial.

“Quiero agradecer profundamente a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su visión, por su compromiso social, por su compromiso con Ecatepec, porque es ella la que ha dado este empuje decisivo para dar certeza jurídica a miles de vecinos en todo el municipio, pero en particular a los de La Laguna”, sostuvo Azucena Cisneros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr