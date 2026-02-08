La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que los “gobiernos de la transformación” tienen la misión de servir al pueblo.

En la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Sheinbaum Pardo acusó que los gobiernos de antes sólo servían a unos cuantos.

“Y siempre hay que servir al pueblo de México. Esa es la gran diferencia de los gobiernos de antes que servían a unos cuantos, y de los gobiernos de la transformación que tienen una misión: servir al pueblo de México”, declaró.

La Titular del Ejecutivo federal acusó que en el periodo neoliberal se quiso privatizar la educación y no se construyeron suficientes preparatorias ni universidades.

Lee también Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

“Y ahora que llegó la Cuarta Transformación de la vida pública, reivindicamos el derecho a la educación, y por eso estamos construyendo más universidades y más preparatorias”, expresó.

“Pero afortunadamente, después de seis sexenios, fíjense, más de su edad, 36 años de imposiciones neoliberales, el pueblo de México en 2018 dijo: ‘¡basta!, tiene que iniciar una nueva era, una nueva historia para nuestro país’, y entonces, eligió al [ex]presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y empezó a cambiar la historia.

“Y en 2024, el pueblo de México dijo: ‘que siga la transformación de la vida pública de México’”, agregó.

En San Luis Potosí, la Mandataria federal anunció la Beca Gertrudis Bocanegra para todas las y los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos del país.

Le también Beca Rita Cetina en febrero: ¿qué alumnos reciben hasta 5,700 pesos en su tarjeta?

“Ayer [jueves] estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior.

“Entonces, decidí en Michoacán tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad que es la misma de preparatoria; es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos.

Todos los estudiantes de la UNRC van a tener beca, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft