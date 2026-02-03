La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un plan de inversión pública en infraestructura para el desarrollo, y aseguró que la autonombrada Cuarta Transformación llegó para garantizar desarrollo con justicia social.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó la inversión con recursos públicos y recursos mixtos, “en un esquema muy diferente a lo que eran las antiguas asociaciones público- privadas, que eran muy abusivas del recurso público”.

Explicó que cuando la inversión pública es mayor en obras como carreteras, hospitales, escuelas, energía, agua e infraestructura, hay mayor crecimiento de la economía.

“Durante muchos años se pensó que el crecimiento lo era todo [...] Durante algunos años en México, tiene muchos años que no hay un crecimiento sostenido, pero durante muchos años se pensó que solo el crecimiento en economía era suficiente, pero nunca se pensó en la distribución de la riqueza”, dijo.

“La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya; es decir, crecimiento con justicia social; desarrollo con justicia social y además con mitigación de daños. O sea, desarrollo sustentable con bienestar.

“Para que todo esto ocurra, pues requiere haber inversión pública y es bien sabido que la inversión pública también impulsa la inversión privada, desde una pequeña tiendita hasta una fábrica”, detalló la titular del Ejecutivo federal.

Agregó que su administración ha venido trabajando en diferentes sistemas para ver cómo se aumenta la inversión pública.

"Este año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación hay casi un billón de pesos para programas de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Significa alrededor de la mitad, poquito más de la mitad va para la pensión adultos mayores, todos los adultos mayores de 65 y más tienen su pensión garantizada que este año aumentó a 6 mil 400 bimestrales [...].

"¿En inversiones cuánto hay? Poco más de 900 mil millones; o sea, también casi un billón de inversión. ¿Esa inversión en qué es? Agua, hospitales, compra de equipos para los hospitales, casi un billón este año con estos esquemas diseñados a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos", refirió.

Indicó que la inversión pública va a alimentar este año 2% del PIB; 5.9 billones de pesos en lo que queda del sexenio.

