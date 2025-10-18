Más Información
Tras las lluvias e inundaciones en cinco estados de país, la embajada de Estados Unidos en México envió ayuda a Veracruz, una de las entidades más afectadas.
Ronald Johnson, embajador estadounidense en nuestro país, dijo que brindó ayuda humanitaria a las familias damnificadas.
"Cuando las naciones se unen y suman sus esfuerzos humanitarios y sus corazones, la esperanza se multiplica y nuestras naciones se benefician", expresó en redes sociales.
Embajada de EU colabora con la Cruz Roja mexicana
Refirió Johnson que, en colaboración con la Cruz Roja de México, la embajada estadounidense entregó artículos que permiten a las comunidades recuperarse: "Una muestra de que la cooperación y la solidaridad hacen la diferencia cuando más se necesitan".
"Nuestros corazones están con las víctimas de las inundaciones en México y con sus seres queridos. Acompañamos al pueblo de México en este momento difícil", expresó recientemente el embajador.
La Cruz Roja destacó la ayuda a las familias afectadas en Veracruz por las inundaciones con mil despensas, mil colchones, mil kits de higiene, 300 kits de bebés y 500 cobijas, entre otras.
"Con el esfuerzo de 150 voluntarios y 18 ambulancias", resaltó.
