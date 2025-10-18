Tras las lluvias e inundaciones en cinco estados de país, la embajada de Estados Unidos en México envió ayuda a Veracruz, una de las entidades más afectadas.

Ronald Johnson, embajador estadounidense en nuestro país, dijo que brindó ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

"Cuando las naciones se unen y suman sus esfuerzos humanitarios y sus corazones, la esperanza se multiplica y nuestras naciones se benefician", expresó en redes sociales.

Embajada de EU colabora con la Cruz Roja mexicana

Embajada de EU envía ayuda para damnificados en Veracruz y colabora con la Cruz Roja mexicana (18/10/2025). Foto: Especial

Refirió Johnson que, en colaboración con la Cruz Roja de México, la embajada estadounidense entregó artículos que permiten a las comunidades recuperarse: "Una muestra de que la cooperación y la solidaridad hacen la diferencia cuando más se necesitan".

"Nuestros corazones están con las víctimas de las inundaciones en México y con sus seres queridos. Acompañamos al pueblo de México en este momento difícil", expresó recientemente el embajador.

La Cruz Roja destacó la ayuda a las familias afectadas en Veracruz por las inundaciones con mil despensas, mil colchones, mil kits de higiene, 300 kits de bebés y 500 cobijas, entre otras.

"Con el esfuerzo de 150 voluntarios y 18 ambulancias", resaltó.

