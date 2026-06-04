Como parte de la misión de transformar la vida de sus clientes a través de una mejor movilidad que busca un impacto positivo en el país, Banco Azteca realizó la entrega de 50 sillas de ruedas el pasado 2 de junio en la sucursal Insurgentes Sur, como parte de su iniciativa que impulsa a la sociedad incluyente.

El evento fue encabezado por Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, quien hizo entrega de los donativos a beneficiarios identificados en coordinación con el programa "A Quien Corresponda", conducido por Jorge Garralda.

Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

“Todos podemos ayudar a tener un mejor México y este es nuestro granito de arena para hacerlo”, señaló Valenzuela.

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Banco Azteca realiza la entrega de 50 sillas de ruedas

En entrevista para EL UNIVERSAL, Alejandro Valenzuela señaló el significado de esta entrega para Banco Azteca, reafirmando el compromiso de la institución con la inclusión financiera, así como con la inclusión social.

“Somos una organización para cambiar vidas. Y este es un reconocimiento a nuestros clientes que sabemos que necesitan un apoyo adicional en tema de movilidad y de esta manera hacemos la diferencia en temas de inclusión, en el amplio sentido de la palabra”.

La confianza de sus clientes es uno de los pilares más importantes para Grupo Salinas y por medio de la iniciativa social logra mejorar la calidad de vida de los mexicanos y construye una sociedad más incluyente.

Ciudad de México 2 junio 2026 Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, encabezó la entrega de 50 sillas de ruedas a 50 clientes de Banco Azteca en la tienda Elektra ubicada, en Av. Insurgentes Sur número 3862. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

"Aquí se demuestra el apoyo y la confianza que nos tienen al darles servicios financieros; ya sea a través de una captación o de un préstamo, o estar con nosotros en la AFORE o en la aseguradora. También nos dan la confianza para cambiar a nuestro México", mencionó Valenzuela.

Cabe mencionar que los beneficiarios son seleccionados por medio de múltiples dinámicas entre los seguidores del programa televisivo, así como los clientes de Banco Azteca con algún tipo de discapacidad.

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