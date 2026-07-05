Más allá de los partidos que se disputan en la edición más importante del torneo internacional de futbol de 2026, existe un sistema que, aunque rara vez se ve, resulta indispensable para que cada jugada, transmisión y experiencia sean posibles: la gestión eléctrica.

De hecho, en eventos de gran magnitud como el que se vive en los tres países anfitriones del campeonato, la energía no solo alimenta luminarias o pantallas: también se convierte en el hilo que permite que estadios, centros de datos, sistemas de transporte, hoteles, hospitales, centros comerciales y oficinas operen de forma coordinada durante semanas.

Electrificación, datos y automatización, el motor oculto del gran torneo. Foto: Cortesía

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La infraestructura eléctrica que sostiene la gran cita futbolera de 2026

Un torneo a gran escala no se define únicamente en la cancha; también depende de la capacidad de miles de sistemas energéticos y digitales para operar de forma coordinada durante toda la duración del evento.

Schneider Electric, por ejemplo, aporta “la parte que nos corresponde en términos de electrificación, digitalización y automatización para que esa infraestructura invisible esté a la altura de los momentos memorables”, afirma Daniela Rivas, vicepresidenta de Power Products & Power Systems de la compañía especializada en soluciones tecnológicas para la gestión de la energía.

Además, la gestión inteligente de la infraestructura energética se consolida como uno de los factores que hacen posibles eventos de alcance global como el que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. Esta edición es la más grande en la historia del torneo internacional de futbol, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes distribuidas entre los tres países.

¿Cómo sostiene la infraestructura eléctrica a los eventos deportivos?

La gestión eléctrica inteligente permite que los eventos deportivos transcurran de forma eficiente, segura y sostenible, ya que estas soluciones operan regularmente en ciudades, hospitales, centros de transmisión e industrias alrededor del mundo.

En el caso particular de los eventos deportivos, la electrificación es la base del juego: sin una red eléctrica confiable, los estadios iluminados, las transmisiones activas y los hogares conectados no serían posibles.

Dicha infraestructura, sobre la cual se sostiene el evento, lleva detrás procesos inteligentes que nunca se detienen. La razón: la automatización permite anticipar fallas, equilibrar cargas entre sistemas y mantener la continuidad operativa incluso ante variaciones abruptas de demanda.

Schneider Electric asegura la continuidad operativa de industrias, edificios y hogares. Foto: Cortesía

Respecto a la conexión global, vivir la fiesta del futbol en tiempo real a través de plataformas digitales requiere sistemas capaces de integrar información, análisis de datos y optimización del consumo energético en cada punto de contacto para gestionar energía, datos y conectividad.

Además, en eventos de esta escala, el impacto ambiental también toma relevancia dentro de la infraestructura eléctrica. Por ello, la integración de soluciones de eficiencia energética, energías renovables y sistemas avanzados de monitoreo permite operar con una menor huella de carbono sin comprometer el rendimiento.

En materia de sostenibilidad, Schneider Electric ha reportado avances globales mediante soluciones de electrificación, automatización y gestión energética. En el primer trimestre de 2026, estas iniciativas permitieron ahorrar o evitar 20 millones de toneladas de CO₂ a nivel global.

Futbol y gestión eléctrica. Foto: Cortesía

Eventos deportivos a gran escala como el que se desarrolla en el verano de 2026 permiten visibilizar tecnologías que ya están modelando la forma en que se gestiona la energía en entornos cada vez más complejos. Porque detrás de los grandes momentos hay una red silenciosa que garantiza la energía necesaria justo cuando se requiere.

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