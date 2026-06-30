El séptimo mes del año despliega una serie de manifestaciones celestes que capturan la atención de los observadores en toda la República Mexicana.

Tras un periodo de intensa actividad climática, las noches de julio ofrecen ventanas de oportunidad ideales para registrar el movimiento de los cuerpos celestes desde diversas latitudes del país.

Las plataformas de divulgación científica recuerdan a la población que, para apreciar la mayoría de estos eventos basta con buscar sitios con baja contaminación lumínica, sin necesidad de recurrir a instrumentos ópticos complejos de alta gama.

Foto: EFE / Anthony Anex

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Eventos astronómicos de julio

El evento más esperado de la temporada se manifiesta hacia finales del mes. Conforme a los registros del portal especializado astronómico Star Walk, la Luna llena de julio, denominada tradicionalmente como "Luna de Ciervo" debido a la temporada en que a los ciervos macho les crecen astas nuevas, alcanza su máxima iluminación el miércoles 29 de julio.

El espectáculo podría verse en el transcurso de la tarde en México, presentándose con tonalidades doradas o anaranjadas durante su ascenso sobre el horizonte debido a los efectos naturales de la refracción atmosférica.

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Por otro lado, los amaneceres del mes albergan reuniones planetarias sumamente estéticas. El mismo sitio especializado detalla que en las primeras horas del 11 de julio se produce una conjunción en la que una fina Luna menguante se sitúa muy cerca de Marte, orientándose hacia la constelación de Tauro.

Este acercamiento aparente permite observar la tonalidad rojiza del planeta vecino en vecindad con el satélite natural de la Tierra, lo que facilita su identificación a simple vista por parte de los aficionados locales.

Foto: AP Photo/Charlie Riedel

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Lluvia de meteoros y recomendaciones de observación

La actividad de partículas espaciales también reclama su espacio en la agenda nocturna de la región. Según las estimaciones de la plataforma internacional de observación espacial Star Walk, la lluvia de estrellas de las Delta Acuáridas del Sur entra en su fase de mayor actividad a finales del mes.

El punto álgido para disfrutar de la observación de este fenómeno en todo su esplendor se registra de manera formal durante la noche del 28 de julio y la madrugada del 29 de julio.

Todo lo que necesitas saber sobre la última lluvia de estrellas del año. Fuente: Freepik.

A pesar de que la coincidencia temporal con la proximidad de la Luna llena puede restar visibilidad a los meteoros menos brillantes, los especialistas recomiendan realizar las observaciones en las horas previas al amanecer y dirigirse hacia zonas rurales. Con estas previsiones técnicas, la comunidad astronómica mexicana se prepara para documentar un mes colmado de transiciones espaciales de alta fidelidad estética.

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Caza de la Vía Láctea, meteoros y recomendaciones de observación

La actividad de partículas espaciales y la visibilidad profunda del cosmos también reclaman su espacio en la agenda nocturna de la región. Julio es catalogado por los astrónomos como uno de los mejores meses del año para observar a simple vista la estructura central de nuestra galaxia (de acuerdo con las guías de observación de cielo profundo de la organización internacional The Planetary Society).

Al mirar hacia el cielo del sur durante las noches más oscuras y sin luna (especialmente a mediados de mes), se alcanzará a ver la densa y blanquecina banda de estrellas que conforma el bulbo de la Vía Láctea.

Como recomendación técnica de observación para la conjunción del 11 de julio y la lluvia de estrellas de fin de mes, el mejor horario en México será entre las 3:00 y las 5:30 de la madrugada, apuntando la mirada hacia el este y el sureste para obtener las condiciones óptimas de visibilidad.

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