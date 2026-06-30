La tragedia que vive la nación sudamericana tras el fuerte doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 desata una ola de desaprobación contra diversos creadores de contenido.

En el centro de la controversia se encuentra la influencer y comunicadora Paola Faria, quien se convierte en el blanco de severas críticas debido a un video grabado en un centro de acopio.

En el material audiovisual, la joven participa en una campaña de recolección de suministros destinados a los damnificados de la catástrofe.

La Guaira, Venezuela, después de los terremotos de 7.2 y 7.2 del pasado 24 de junio. Foto: Federico Parra / AFP

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El territorio venezolano atraviesa una de las peores emergencias de su historia reciente (de acuerdo con las estimaciones de la evaluación PAGER emitidas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés, el fenómeno clasifica como un evento de alta prioridad por los extensos daños estructurales en zonas como La Guaira y Caracas).

Las imágenes del video viral muestran a la creadora de contenido apoyándose de manera estética sobre un cargamento de botellas de agua embotellada mientras otra persona le toma fotografías. Al tratarse de una nota basada en un video viral, la descripción de los hechos se limita estrictamente a lo que se visualiza en la grabación, donde numerosos internautas consideran que la escena resulta inapropiada y busca protagonismo individual en medio del dolor colectivo.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

El impacto en las redes sociales y la reacción de la creadora

La difusión del metraje provoca consecuencias inmediatas en la presencia digital de la comunicadora. Decenas de usuarios en plataformas como TikTok e Instagram califican la acción como una falta de empatía absoluta hacia las víctimas que permanecen bajo las estructuras colapsadas.

A las pocas horas de estallar el debate, el perfil oficial de Instagram de Faria deja de estar disponible en la red, sin que exista hasta el momento un pronunciamiento formal sobre si la cuenta fue dada de baja de manera voluntaria o suspendida por denuncias.

A pesar de la opacidad en su entorno digital, la locutora mantiene su cuenta de TikTok activa para difundir las actividades de acopio. F

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aria forma parte del equipo del programa radiofónico 'Sin Filtro Radio Show', transmitido desde la República Dominicana, espacio desde el cual continúa solicitando ayuda humanitaria para la población afectada. En un metraje posterior junto a su compañero Gary, la joven declara de forma directa: "Necesitamos medicamentos, insumos personales, de limpieza, de higiene, comida no perecedera, porque vamos a estar llevando hacia el puerto los últimos camiones para enviarlos". Con estas palabras, los coordinadores buscan mantener el enfoque en la colecta tras el cierre de su plataforma principal.

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