Las declaraciones de la influencer Sol León sobre las donaciones para Venezuela provocaron una intensa discusión en redes sociales.

La ganadora de la "Mansión VIP" aseguró que el pago de sus impuestos en México ya representa una contribución para la ayuda humanitaria, mientras respondía a las críticas tras viralizarse un fragmento de una transmisión en vivo.

¿Qué dijo Sol León sobre las donaciones para Venezuela?

Los recientes terremotos en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, dejaron miles de personas afectadas y provocaron una ola de solidaridad internacional. En respuesta a la emergencia, artistas, creadores de contenido, políticos y ciudadanos comenzaron a promover campañas para reunir víveres, medicamentos y apoyo económico para los damnificados.

Ejército mexicano rescata con vida a un menor en Venezuela tras los fuertes sismos en ese país. Foto: Defensa

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal enviará alimentos y plantas de energía eléctrica para apoyar a la población venezolana tras los sismos, que dejaron más de mil 400 personas fallecidas.

En medio de este panorama, Sol León se hizo viral luego de que usuarios le pidieran, durante una transmisión en vivo, que realizara una donación para apoyar a Venezuela.

Su respuesta rápidamente se volvió tendencia y generó una fuerte controversia.

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Durante la conversación, una de las colaboradoras de la empresaria aseguró que la influencer ya contribuía con la sociedad al pagar millones de pesos en impuestos cada mes, por lo que consideró que esa aportación también representaba una ayuda.

"Sol ya donó para Venezuela, Sol paga como 10 millones de impuestos mensuales", comentó la empleada durante la transmisión, mientras señalaba que la empresaria no podía responder económicamente a todas las solicitudes que recibe.

Aunque esas palabras no fueron pronunciadas directamente por Sol, la creadora de contenido tampoco contradijo a su colaboradora, por lo que posteriormente comentó que era imposible ayudar a todas las personas que lo solicitaran, situación que detonó una ola de críticas en plataformas como TikTok y X.

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Sol León responde a las críticas tras viralizarse el video

Después de que el fragmento se difundiera en redes sociales, Sol León publicó un video en TikTok para responder a los señalamientos y explicar el contexto completo de la conversación.

La influencer aseguró que el clip fue editado y compartido fuera de contexto, además de señalar que, cuando ocurrió la transmisión, apenas se estaba enterando de la tragedia que había golpeado a Venezuela.

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@solleon.doll Espero este video no sea sacado de contexto como lo ha sido en los en vivos. Véanlo hasta el final. Visitemos las redes de la brigada de apoyo mexicana Topos MX para más información y aportar a quien desee hacerlo (verifiquen y no caigan en cuentas falsas) #solleon #toposmx ♬ sonido original - SOL LEÓN 💋

Explicó que, desde su punto de vista, ante una emergencia de gran magnitud la primera responsabilidad corresponde a los gobiernos, ya que son las instituciones con mayores recursos para atender un desastre natural y coordinar la ayuda internacional.

Según explicó, posteriormente cada persona puede investigar cuáles son los canales seguros para realizar donaciones y evitar posibles fraudes.

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¿Por qué Sol León dijo que sus impuestos también ayudan a Venezuela?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la explicación que dio sobre el pago de impuestos.

La empresaria afirmó que nunca dijo que se negaría a apoyar a Venezuela, sino que considera que quienes cumplen con sus obligaciones fiscales también participan, de manera indirecta, en la ayuda que brinda el Estado mexicano.

De acuerdo con sus declaraciones, los recursos enviados por el Gobierno de México provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos, por lo que aseguró sentirse parte de esa primera respuesta humanitaria.

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Asimismo, explicó que en situaciones de emergencia suelen aparecer personas que solicitan dinero sin ofrecer garantías sobre el destino de los recursos, razón por la que prefiere verificar los mecanismos de apoyo antes de realizar cualquier aportación.

Finalmente, aseguró que a lo largo de los años ha participado en varias acciones de beneficencia, entre ellas proyectos para apoyar a personas con cáncer, por lo que afirmó que continuará colaborando en causas sociales, aunque insistió en que cada ayuda debe realizarse de forma responsable y segura.

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