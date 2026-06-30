La fiebre mundialista no se limita a lo que ocurre dentro de las canchas de juego, sino que se extiende con fuerza hacia las plataformas digitales a través de personajes singulares.

En esta ocasión, la atención pública se concentra en un mamífero marino que habita en el Caribe mexicano, el cual se posiciona como el auténtico amuleto de la suerte para la afición.

Con un historial de aciertos que genera asombro entre los internautas, este animal acapara las tendencias al revelar su pronóstico para el compromiso final de la fase de grupos del certamen deportivo internacional (de acuerdo con el calendario oficial del Match Centre de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el encuentro corresponde a la ronda de 32 del torneo global).

Foto: Captura de pantalla en TikTok.

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Hoy, México juega contra Ecuador, un juego que es sumamente importante para la selección mexicana ya que, de ganar, se asegura el pase a los octavos de final. Ante este ansiado juego, las miradas digitales se posan sobre el delfín Hidalgo, un ejemplar residente del parque Dolphin Discovery en Quintana Roo, que ha tomado el relevo de figuras míticas de la cultura popular futbolística como el pulpo Paul.

El veredicto del Caribe para la Selección Mexicana

La expectación en torno al partido alcanza niveles críticos debido al rendimiento de ambas escuadras. Mientras el conjunto mexicano busca consolidar su localía en el Mexico City Stadium, el cuadro sudamericano llega fortalecido tras vencer a potencias como Alemania. En el video difundido por sus cuidadores, se observa al cetáceo elegir de forma directa el banderín de la escuadra mexicana, desatando la euforia de los usuarios en plataformas como TikTok.

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La empresa responsable de su cuidado señala en sus canales oficiales digitales que el animal posee un alto porcentaje de efectividad, habiendo anticipado el triunfo de México en el debut frente a Sudáfrica, así como la victoria de Estados Unidos ante Paraguay.

El arraigo de Hidalgo es de tal magnitud que el perfil oficial de la Selección Mexicana en redes reaccionó al pronóstico con la frase "Te queremos mucho, Hidalgo", validando el impacto cultural del fenómeno.

@dolphindiscovery 🐬🔮 Hidalgo no se quedó con las ganas y ya hizo su nueva predicción El oráculo del Caribe ya eligió quién ganará el partido entre México y Ecuador: mucho amor a la camiseta y cero dudas. 🇲🇽⚽ ¿Crees que volverá a acertar? 🤔 Déjanos tu opinión en los comentarios 👇 🐬🔮 Hidalgo couldn't wait and has already made his latest prediction. Our Caribbean oracle has picked his winner for Mexico vs. Ecuador: full faith in the jersey and zero hesitation. 🇲🇽⚽ Do you think he'll get it right again? 🤔 Tell us what you think in the comments. 👇 #DolphinSoccerFest #HidalgoPredice #HidalgoPredictions ♬ sonido original - dolphindiscovery

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La perspectiva científica y el valor del entretenimiento

A pesar del entusiasmo que genera en las quinielas, la comunidad científica mantiene una postura clara respecto a estas dinámicas. Conforme a estimaciones del programa de comunicación de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA por sus siglas en inglés), los delfines de la especie mular poseen una inteligencia cognitiva avanzada y responden a estímulos de entrenamiento conductual, juego o recompensas alimenticias, más carecen de cualquier capacidad predictiva o de comprensión del entorno deportivo humano.

Por su parte, el modelo estadístico elaborado por la consultora internacional Opta Analyst otorga a México una probabilidad matemática real del 61.4% para avanzar a la siguiente etapa.

De este modo, la elección de Hidalgo coincide de forma fortuita con la tendencia de las métricas especializadas, consolidando su estatus como el oráculo más querido de la afición en este certamen.

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