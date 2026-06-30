Apenas 16 años después de su primera famosa “decisión” —que lo llevó de Cleveland a Miami— LeBron James se está preparando para cambiar de uniforme una vez más. Ya le informó a los Lakers que su racha de ocho años con ellos ha terminado y que jugará en otro equipo de la NBA una 24.ª temporada, con lo que continuará ampliando su récord.

James ha dejado claro muchas veces en los últimos años que ganar más campeonatos sigue siendo su motivación, lo que significa que es casi seguro que elegirá un equipo que él crea que puede competir por un título de la NBA en 2027.

Golden State podría estar en su lista, aunque ciertamente hay algunos que se preguntarán si son posibles reencuentros con Cleveland y Miami. O, quizá, le espera un nuevo destino como San Antonio, donde podría asociarse con la megaestrella global de 2,24 metros Victor Wembanyama.

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“He hecho todo. He visto todo”, dijo James cuando la temporada de los Lakers terminó en mayo —después de lo que fue su último partido con la franquicia. “El simple hecho de poder competir e intentar ganar campeonatos, creo que ese es un factor motivador”.

La primera mitad de su decisión está completa: volverá por al menos un año más, lo que significa que su familia estuvo de acuerdo con esa parte del plan —James había dicho que su esposa Savannah y su hija Zhuri, de 12 años, tendrían mucho que decir sobre si continuaba jugando o no.

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Su próxima decisión —dónde jugar— es quizá la ficha de dominó más grande que caerá durante la ventana de movimientos de jugadores de la temporada baja, después de que Giannis Antetokounmpo fue traspasado por Milwaukee a Miami.

¿Qué fue lo que comunicaron los Lakers al respecto?

“LeBron James es uno de los mejores atletas de la historia”, dijo Jeanie Buss, parte del grupo propietario de los Lakers. “Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título al que nos llevó en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables, y los innumerables récords que rompió de morado y oro. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte querida de la familia de los Lakers”.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

¿Qué pasará ahora con LeBron James?

James puede comenzar a hablar oficialmente con nuevos clubes después de la tarde noche del martes, cuando se abre el período de agencia libre de la liga. No podrá firmar con un nuevo equipo hasta que se levante la moratoria de temporada baja de la liga el 6 de julio.

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El impulso hacia Golden State pareció aumentar cuando el veterano ala-pívot de los Warriors, Draymond Green, no ejerció su opción de 27,6 millones de dólares para la próxima temporada a principios de esta semana en gran parte para permitir a su equipo flexibilidad para hacer otros movimientos en el plantel. No significa que Green no vaya a regresar a Golden State — todas las señales indican que lo hará — pero le da opciones al equipo.

“Personalmente, siempre estoy dispuesto a trabajar con el equipo en lo que sea mejor, especialmente en este punto de mi carrera”, dijo Green en el episodio más reciente de su podcast, que se emitió el martes. “Así que mi decisión de no ejercer la opción fue por algunas razones. Como todos saben, siempre he adoptado el enfoque de trabajar con la organización. He estado en un solo lugar durante 14 años. Es más una familia para mí que cualquier otra cosa”.

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Golden State es una franquicia a la que James enfrentó cuatro veces con Cleveland en las Finales de la NBA. También tiene relaciones cercanas con Green, Stephen Curry y el entrenador de los Warriors, Steve Kerr; Curry fue su compañero de equipo y Kerr fue su entrenador para la carrera de USA Basketball hacia la medalla de oro en los Juegos de París 2024 .

James pasó ocho temporadas con los Lakers, el período más largo que pasó en una sola etapa con un equipo de la NBA y los llevó al campeonato de la NBA de 2020. Se convirtió en el líder histórico de puntos de la NBA mientras vestía el uniforme de los Lakers y superó una gran cantidad de otros récords mientras estuvo de morado y oro.

Pasó los primeros siete años de su carrera en Cleveland, luego se fue por cuatro años a Miami donde ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos. A eso le siguió otra etapa de cuatro años con los Cavaliers (así que tuvo 11 años allí en total) , y en 2018 se unió a los Lakers.

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Una carrera como ninguna otra

James es el jugador activo de mayor edad de la NBA; cumple 42 años en diciembre. Fue el primer jugador en la historia de la liga en disputar 23 temporadas; añadirá al menos una más a ese total esta temporada. También se convirtió en el primer jugador de la liga en tener a un hijo como compañero de equipo, con Bronny James jugando junto a él con los Lakers .

La lista de los logros de James hasta este punto no tiene comparación.

Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas, y fue parte del equipo del 75.º aniversario de la NBA. Viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido, y en su carrera ha promediado 26,8 unidades, 7,5 tablas y 7,4 asistencias en más de mil 600 partidos.