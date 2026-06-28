George Russell está firmemente en la pelea por el título de la Fórmula 1 tras convertir su controversial primera posición en parrilla de salida en una victoria dominante el domingo en el Gran Premio de Austria.

Russell controló la carrera de principio a fin y contuvo el ataque de Max Verstappen, de Red Bull. Su compañero en Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con el tercer puesto después de acercarse a Verstappen en la última vuelta.

Es la primera victoria de Russell, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

“Buen resultado del equipo, bien hecho a todos”, dijo.

Lewis Hamilton y Ferrari no lograron aprovechar su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya hace dos semanas y el siete veces campeón terminó el quinto lugar y su compañero Charles Leclerc en octavo.

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George Russell gana el GP de Austria; Max Verstappen y Kimi Antonelli completan el podio - Foto: AFP

Victoria inteligente

Russell logró la pole el sábado mientras se mostraba una bandera amarilla por un choque de Max Verstappen. Russell argumentó que había levantado lo suficiente como para estar seguro y los comisarios estuvieron de acuerdo.

La victoria del domingo mostró el enfoque inteligente de Russell, ya que gestionó su ritmo y se mantuvo fuera de problemas, incluso cuando los que venían detrás perdieron tiempo peleando entre sí por la posición.

Leclerc había arrancado segundo y Hamilton tercero, pero gradualmente fueron cayendo en el pelotón en una pista donde les faltó potencia en comparación con Mercedes y también tuvieron dificultades con el desgaste de los neumáticos.

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Hamilton no se rindió sin pelear, trayendo recuerdos de sus feroces batallas con Max Verstappen en 2021. Hamilton y el piloto neerlandés lucharon rueda a rueda en la primera parte de la carrera y Verstappen se quejó de que Hamilton lo había obligado a abrirse hacia una trampa de grava.

Correr con calor

La ola de calor que barre Europa hizo que esta fuera la primera carrera del año en disputarse bajo las reglas de “peligro por calor” de la F1, con los pilotos obligados a usar chalecos de enfriamiento o llevar un peso equivalente en lastre.

Los frenos sobrecalentados fueron un tema candente, con Antonelli entre los que tuvieron problemas para detener el auto. Ambos pilotos de Cadillac abandonaron temprano, con el equipo corriendo para apagar un pequeño incendio en el auto de Valtteri Bottas antes de que Sergio Pérez reportara humo.

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