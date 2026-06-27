“Manuel representa la mentalidad del peleador mexicano que busca trascender”. Con esa frase, César Gómez Lince, CEO y Fundador de Upper Sports Management, definió el momento que vive Manuel “El Loco” Torres, quien este fin de semana enfrentará a Rafael Fiziev en UFC.

El combate representa una de las pruebas más importantes en la carrera del mexicano. Una victoria podría colocarlo más cerca de las peleas que marcan el rumbo de la división y abrirle la puerta hacia objetivos mayores dentro de la organización.

“Su historia habla de disciplina, perseverancia y de la capacidad que tienen nuestros atletas para competir contra los mejores del mundo”, afirmó Gómez Lince al destacar el trabajo que ha llevado a Torres a convertirse en uno de los nombres mexicanos con mayor proyección internacional.

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El ascenso de Manuel también refleja el crecimiento que han tenido las artes marciales mixtas en México. La disciplina vive una etapa de expansión gracias a la aparición de nuevos talentos y a una estructura que ofrece más oportunidades para competir.

La conversación sobre la MMA ya no gira únicamente alrededor de las funciones internacionales. También existe interés por las ligas donde nacen los peleadores que buscan abrirse paso hacia los grandes escenarios del deporte.

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En ese proceso, organizaciones como RIOT Fight League y LUX Fight League han fortalecido el desarrollo de atletas nacionales. Ambas plataformas han servido como punto de partida para competidores que aspiran a llegar a empresas de alcance mundial.

“En Upper Sports Management creemos en construir carreras, no solamente en administrar combates; acompañamos a los talentos desde su desarrollo hasta los escenarios donde pueden demostrar todo su potencial”, señaló Gómez Lince sobre la filosofía de trabajo de la agencia.

Mientras llega la hora de entrar al octágono, Manuel “El Loco” Torres carga con la ilusión de dar otro paso importante en UFC. Su historia se ha convertido en una muestra del crecimiento de la MMA mexicana y del potencial que existe para competir entre los mejores del mundo.