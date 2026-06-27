Este sábado las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentarán en el estadio Miami, que promete un ambiente espectacular y que será testigo de un duelo con mucho más que tres puntos en juego: el liderato del Grupo K en la Copa del Mundo.

Después de conquistar la Ciudad de México con la victoria sobre Uzbekistán (3-1) y Guadalajara con el triunfo sobre la República Democrática del Congo (1-0), Colombia llega a este compromiso como líder del grupo con seis puntos y una mejor diferencia de gol que su rival de turno.

Portugal, por su parte, acumula cuatro unidades tras empatar con el conjunto africano (1-1) y golear 5-0 a Uzbekistán, por lo que necesita obligatoriamente una victoria para quedarse con el primer lugar. A Colombia, en cambio, le basta un empate para terminar en la cima del grupo.

FOTO: AP - Portugal con la ventaja

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El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, mencionó en conferencia de prensa lo importante que será asegurar el primer lugar del grupo, ya que las combinaciones de rivales en dieciseisavos de final y unos hipotéticos octavos de final varían entre un camino más accesible o uno muy complicado.

El líder del Grupo K se enfrentará en dieciseisavos de final a una de las mejores selecciones que termine tercera en los grupos D, E, I, J o L, mientras que el segundo clasificado tendrá que medirse con el segundo del Grupo L, zona integrada por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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Tanto Colombia como Portugal ya están clasificados a la siguiente fase; sin embargo, el primer lugar se definirá esta noche. Además, otro de los ingredientes especiales que tiene este partido es el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros en el Real Madrid.

Colombia agradeció el apoyo que ha recibido en México durante el Mundial: “Nos sentimos como en casa” / FOTO: Imago7

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO este atractivo duelo de la Copa del Mundo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO COLOMBIA VS PORTUGAL?