La última jornada del Mundial de Norteamérica 2026 llega con mucho por definir. Seis partidos que determinarán el rumbo del torneo por los cruces de dieciseisavos de final.

El primer partido define el primer lugar del Grupo L, a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, Inglaterra necesita ganar ante una Panamá ya eliminada para clasificar como el primer sembrado del sector.

Al mismo tiempo, Croacia enfrenta a Ghana en el estadio de Filadelfia, y quien gane, avanzará en el segundo puesto.

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A las 5:30 pm, Colombia y Portugal chocarán en Miami en uno de los partidos más esperados de toda la fase de grupos con el primer lugar del Grupo K también en juego, quien salga vencedor, se lo queda.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

A la misma hora, RD Congo y Uzbekistán jugarán en el estadio de Atlanta, en busca de clasificar como uno de los mejores terceros.

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Para finalizar, el Grupo J entra en actividad en punto de las 20:00 horas, Argentina, ya clasificada, jugará ante Jordania en el estadio de Dallas, y Austria vs Argelia en el estadio de Kansas City.

¿Dónde ver los partidos del Mundial hoy?

Para fortuna de los aficionados, dos de los mejores partidos serán transmitidos por televisión abierta: Inglaterra vs Panamá y Colombia vs Portugal. Los demás, se podrán disfrutar a través de la plataforma de streaming VIX; mediante su plan mundialista.