Sin ofrecer su mejor versión futbolística, al igual que en sus dos primeros partidos, España venció (0-1) a Uruguay y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como primera del Grupo H.

Con una anotación fortuita de Álex Baena, tras un error de Fernando Muslera, La Roja sumó su segunda victoria en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y espera rival, que será el segundo del Grupo J (Austria o Argelia).

A pesar de conseguir el objetivo de superar la fase de grupos y de no haber recibido un solo gol, Luis de la Fuente fue autocrítico en su conferencia de prensa pospartido y reconoció que todavía deben “mejorar ciertos aspectos” para competir en su próximo partido.

“Soy muy exigente y los jugadores también, sí me gustaría estar todavía mejor de lo que estamos, pero estamos muy bien y estamos donde queríamos estar. Estoy orgulloso de este grupo [porque] ha sabido estar a la altura de las exigencias para superar a un rival tan difícil y exigente como es Uruguay”, declaró.

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Luis de la Fuente con la selección de España, durante la tercera fecha de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

Sobre las dificultades que enfrentaron, el timonel español aceptó que La Celeste los obligó a estar en “un altísimo nivel de concentración y rigor futbolístico”, pero quedó “contento” con la manera en la que sus jugadores supieron resolverlas.

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“Era un partido en la que sabíamos iba a ser de demasiada exigencia, es el primer partido que llegamos al límite en toda la extensión de la palabra, [pero] hemos estado a la altura de las circunstancias y estoy orgulloso de mis jugadores sin haber estado brillantes”, se sinceró.

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Lamine Yamal con la selección de España, durante la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

El director técnico también habló sobre lo que espera de España en la Copa del Mundo y señaló que es consciente de que todavía necesitan alcanzar su techo para pensar en disputar el trofeo.

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“Este equipo quiere estar compitiendo siempre en el máximo nivel, queremos llegar lejos, pero sabemos que cada partido de las eliminatorias va a ser muy difícil y disputado. Mis expectativas son mejorar y estar al nivel que sé que tiene este equipo, [pero] las sensaciones son muy buenas de este equipo; queremos llegar hasta la final”, aseguró Luis de la Fuente.