Con el peso de la derrota aún sobre los hombros y la decepción dibujada en el rostro, Marcelo Bielsa apareció ante los medios tras una de las noches más duras de su trayectoria reciente.

Su paso hacia la conferencia fue lento, casi reflexivo, como si cada metro recorrido terminara por confirmar una realidad que minutos antes parecía difícil de asimilar.

El técnico argentino, en medio del silencio que rodeaba a la delegación uruguaya tras la caída frente a España que selló su eliminación del Mundial de 2026, asumió sin rodeos el golpe. Lejos de repartir culpas, Bielsa tomó la palabra con la serenidad que lo caracteriza y se hizo responsable de lo ocurrido en la cancha del Estadio Guadalajara.

"No le dejo nada a Uruguay y a su futbol. Sin los resultados no se deja ningún aporte al país. Soy el responsable absoluto de la decepción, no supe potenciar a los jugadores", mencionó.

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España y Uruguay en la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

Bielsa, quien incluso fue abucheado por un sector de la afición tras el resultado, dio la cara y explicó la decisión de sustituir a Fernando Muslera, protagonista de la acción que terminó en el marcador.

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El estratega señaló que la salida del guardameta no obedeció únicamente a un tema táctico, sino a una petición directa del propio futbolista, quien, tras el error, manifestó no estar en condiciones de continuar en el partido.

"Lo de Muslera fue muy a mi pesar. Él decidió salir del campo; hice las validaciones necesarias. Después, no puedo negar ni discutir la evaluación y participación de Muslera. Por otro lado, es un arquero que venía de un año magnífico y con mucha personalidad y carácter", finalizó.

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