Este sábado 27 de junio, Panamá e Inglaterra disputan la Jornada 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Los panameños y los ingleses se enfrentan sobre la cancha del estadio Nueva Jersey/Nueva York con el objetivo de sumar los tres puntos antes de la ronda de dieciseisavos.

La selección de la Concacaf ya se encuentra eliminada del Mundial tras haber perdido con Ghana (1-0) y con Croacia (0-1) en sus dos primeros partidos.

Luka Modric con la selección de Croacia, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

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Enfrente tendrá a unos Tres Leones que buscarán obtener su segundo triunfo en el torneo veraniego para llegar a las siete unidades.

Luego de derrotar a Croacia (4-2) y empatar (0-0) con Ghana, el Equipo de la Rosa intentará cerrar la fase de grupos de la mejor manera posible.

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La representante de Europa todavía no tiene asegurado el primer lugar del Grupo L, ya que Ghana lo podría superar. No obstante, ya tiene uno de los boletos para la siguiente ronda, gracias a los cuatro puntos con los que cuenta.

Harry Kane en festejo de gol con Inglaterra, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

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