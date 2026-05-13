El Gobierno de Nuevo León presentó el acuerdo estatal “Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”, una estrategia enfocada en la regularización y acompañamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de reducir cierres por faltas administrativas no graves y priorizar procesos de corrección.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, acompañado por el secretario general de Gobierno Miguel Flores y la secretaria de Economía Betsabé Rocha.

Durante la presentación, se señaló que el programa busca facilitar la regularización de negocios locales bajo un esquema de supervisión más gradual, con énfasis en empresas de bajo impacto que no representen riesgos a la salud o seguridad.

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De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el esquema contempla que, ante incumplimientos administrativos no graves, las dependencias deberán priorizar la orientación y los plazos de corrección. La clausura quedará como último recurso.

En el diseño del programa también se establece que continúan vigentes las facultades de inspección y sanción en materias de seguridad, salud pública, protección civil y medio ambiente, especialmente en casos que impliquen riesgo a la vida, reincidencia o posibles delitos.

El gobernador afirmó que la iniciativa busca homologar criterios de trato entre empresas locales y extranjeras en materia de facilidades administrativas.

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“Lo que hoy publicamos, es el piso, es el arranque de toda la facilidad que el gobierno da a una inversión extranjera, se aplique el mismo criterio a las Pymes de Nuevo León, el mismo, exenciones, el impuesto sobre nómina, las facilidades, el tiempo”, explicó García Sepúlveda.

Por su parte, la Secretaría de Economía indicó que las empresas contarán con un periodo de hasta un año para la regularización, con apoyo de distintas dependencias estatales.

“Vamos a tener a todo el gobierno, todas las dependencias estatales para ayudarles a que se regularicen en un periodo de 1 año en donde todos vamos a ser equipo para que puedan tener el piso parejo que tanto se pide”, indicó Rocha.

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Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Monterrey (CANACO Monterrey), Jaime Herrera, señaló que el enfoque del programa puede contribuir a la simplificación de trámites y a la formalización gradual de los negocios.

El acuerdo forma parte de la estrategia estatal “Nuevo León Cumple” y establece mecanismos de corresponsabilidad para las dependencias involucradas.

También contempla sanciones a servidores públicos en caso de malas prácticas durante su aplicación.

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gs