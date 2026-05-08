El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que la entidad no adelantará al próximo 5 de junio el cierre del ciclo escolar, como plantea la Secretaría de Educación Pública (SEP), y mantendrá actividades académicas hasta el 19 de junio.

A través de su cuenta de X, el mandatario estatal consideró que la decisión federal representa una complicación para miles de madres y padres de familia, además de afectar el desarrollo educativo de niñas y niños.

“Sabemos que para muchas madres y padres de familia la decisión de la SEP federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”, escribió.

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García explicó que Nuevo León puede extender el calendario escolar pues el ciclo arrancó antes en el estado. Además, informó que del 22 de junio al 8 de julio las escuelas habilitarán talleres y campamentos deportivos con el fin de apoyar a las familias que necesiten espacios para sus hijos durante ese periodo.

Sostuvo que la educación seguirá siendo una prioridad para Nuevo León y aseguró que trabajarán conjuntamente autoridades, docentes y familias para mantener la entidad como uno de los referentes educativos del país.

“La educación de Nuevo León es una prioridad para todas y todos: Gobierno, maestras y maestros y familias. Queremos que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para educarse”, expresó.

Con esta postura, el estado se suma a otros gobiernos estatales que han manifestado reservas o rechazo a la propuesta federal de recortar el ciclo escolar 2025-2026, argumentando posibles afectaciones académicas, familiares y laborales.

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