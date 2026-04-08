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Un de consideración registrado en una empresa de la Zona Industrial de San Luis Potosí provocó una amplia movilización de corporaciones de emergencia, así como la evacuación preventiva de personal en instalaciones aledañas.

El siniestro ocurrió en la planta Polímeros Nacionales, dedicada a la , donde elementos de rescate y seguridad acudieron tras recibir el reporte del fuego.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el lugar se desplegaron distintas corporaciones para atender la emergencia y evitar la propagación del incendio hacia otras áreas industriales cercanas.

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Como medida preventiva, fueron desalojadas alrededor de 200 personas, principalmente trabajadores de plantas cercanas, mientras los equipos especializados realizan labores para sofocar las llamas.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se registran personas heridas.

En las acciones de atención participan instancias estatales y municipales, entre ellas Protección Civil Estatal, la Guardia Civil Municipal y Estatal, el cuerpo de Bomberos Metropolitanos, , así como unidades de atención prehospitalaria de Protección Civil tanto municipal como de la delegación de Pozos.

Las labores continúan en la zona mientras se mantiene el operativo para controlar la situación.

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dmrr/cr

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