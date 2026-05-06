Más Información

"Si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos"; Trump lanza advertencia por narco

"Si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos"; Trump lanza advertencia por narco

Simulacro Nacional de sismo 2026; minuto a minuto de esta jornada de prevención

Simulacro Nacional de sismo 2026; minuto a minuto de esta jornada de prevención

EU apunta a cárteles en estrategia antiterrorista; da advertencia a gobiernos “cómplices”

EU apunta a cárteles en estrategia antiterrorista; da advertencia a gobiernos “cómplices”

Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero por críticas en el caso Rocha Moya; lo acusa de ser líder del "cártel inmobiliario"

Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero por críticas en el caso Rocha Moya; lo acusa de ser líder del "cártel inmobiliario"

BTS en Palacio Nacional: minuto a minuto del encuentro entre la banda de K-Pop con Sheinbaum y con sus fans

BTS en Palacio Nacional: minuto a minuto del encuentro entre la banda de K-Pop con Sheinbaum y con sus fans

Enrique Inzunza, senador acusado de narcotráfico por EU, anuncia ausencia a sesión legislativa; estas serían las sanciones

Enrique Inzunza, senador acusado de narcotráfico por EU, anuncia ausencia a sesión legislativa; estas serían las sanciones

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito este 6 de mayo, a las 11:00 horas, como parte del .

Esto, luego de que durante el sismo que ocurrió el pasado lunes a las 9:19 de la mañana, el sistema no se activó porque se encontraba en mantenimiento.

En una tarjeta informativa, la dependencia federal precisó que en el reporte obtenido con las operadoras telefónicas se indica que la señal fue emitida por 95% de las antenas instaladas en el país y se trabaja en detectar y corregir aquellas en las que no se transmitió.

Lee también

El sistema Cell Broadcast se activa dentro del polígono determinado en todos los teléfonos móviles con señal y que cuenten con las alertas habilitadas, sin importar si tienen saldo.

El polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES); el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en conjunto con las autoridades estatales.

En caso de no haber recibido la alerta, la población puede reportar al número 079 para recibir información y orientación.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]