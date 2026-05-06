La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito este 6 de mayo, a las 11:00 horas, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

Esto, luego de que durante el sismo que ocurrió el pasado lunes a las 9:19 de la mañana, el sistema no se activó porque se encontraba en mantenimiento.

En una tarjeta informativa, la dependencia federal precisó que en el reporte obtenido con las operadoras telefónicas se indica que la señal fue emitida por 95% de las antenas instaladas en el país y se trabaja en detectar y corregir aquellas en las que no se transmitió.

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El sistema Cell Broadcast se activa dentro del polígono determinado en todos los teléfonos móviles con señal y que cuenten con las alertas habilitadas, sin importar si tienen saldo.

El polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES); el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en conjunto con las autoridades estatales.

En caso de no haber recibido la alerta, la población puede reportar al número 079 para recibir información y orientación.

LL