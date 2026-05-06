En la recta final de los trabajos, la Secretaría de Obras y Servicios difundió en redes sociales los avances del Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, particularmente en el tramo ubicado a la altura de la Plaza Tlaxcoaque.

En el sitio ya se pueden observar elementos como jardineras, luminarias, pérgolas, arcos florales, piso estampado e incluso figuras de ajolotes, que forman parte del diseño del parque.

La Secretaría de Obras y Servicios difundió en redes sociales los avances del Parque Elevado de Calzada de Tlalpan. Foto: especial

Actualmente, las labores se concentran en la instalación de bajadas pluviales, como parte de la infraestructura del proyecto.

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La dependencia detalló que su titular, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, realizó un recorrido de supervisión este lunes para constatar los avances en este espacio.

La Secretaría de Obras y Servicios difundió en redes sociales los avances del Parque Elevado de Calzada de Tlalpan. Foto: especial

Informó que se llevarán a cabo acciones complementarias en el entorno, con el objetivo de acompañar la intervención integral del espacio urbano.

Se prevé que el Parque Elevado sea inaugurado el próximo 31 de mayo.

La Secretaría de Obras y Servicios difundió en redes sociales los avances del Parque Elevado de Calzada de Tlalpan. Foto: especial

mahc/LL