Más Información
EU publica estrategia antiterrorista que fija eliminación de cárteles como prioridad; lanza advertencia a gobiernos “cómplices”
Primer Simulacro Nacional 2026: "Alerta Presidencial" y "Alerta Máxima"; este fue el mensaje que llegó a los celulares
Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero por críticas en el caso Rocha Moya; lo acusa de ser líder del "cártel inmobiliario"
En la recta final de los trabajos, la Secretaría de Obras y Servicios difundió en redes sociales los avances del Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, particularmente en el tramo ubicado a la altura de la Plaza Tlaxcoaque.
En el sitio ya se pueden observar elementos como jardineras, luminarias, pérgolas, arcos florales, piso estampado e incluso figuras de ajolotes, que forman parte del diseño del parque.
Actualmente, las labores se concentran en la instalación de bajadas pluviales, como parte de la infraestructura del proyecto.
Lee también Simulacro Nacional 2026; minuto a minuto de esta jornada de prevención
La dependencia detalló que su titular, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, realizó un recorrido de supervisión este lunes para constatar los avances en este espacio.
Informó que se llevarán a cabo acciones complementarias en el entorno, con el objetivo de acompañar la intervención integral del espacio urbano.
Se prevé que el Parque Elevado sea inaugurado el próximo 31 de mayo.
¿Quiénes son “Los Julios”, presuntos responsables del multihomicidio de Azcapotzalco?; esto es lo que sabemos
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]