El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la demarcación está preparada para enfrentar las emergencias antes, durante y después porque se cuida la vida de la gente y se mejora todos los días la capacidad de respuesta y de preparación en la población.

“Porque en la Miguel Hidalgo estamos preparados para actuar antes, durante y después de cada emergencia y por esa razón estamos aquí, porque lo que nos importa es cuidar la vida y defender la vida de todos y cada uno de los que viven en Miguel Hidalgo y de quienes nos visitan”, precisó.

Durante el primer simulacro 2026, donde acompañó a niñas y niños de la primaria ‘República de Costa Rica’, en la colonia San Miguel Chapultepec, e instaló la sala de crisis, Tabe resaltó la importancia de prepararse para actuar ante las emergencias, por ello desde que inició su administración, puso en marcha el Programa 1,2,3 por la Prevención, con el que autoridades educativas, niños y padres de familia, reciben capacitación para hacer frente a los peligros.

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Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

“1,2,3 por la prevención es lo que estamos haciendo en las escuelas para preparar a toda la comunidad escolar, niños, maestros, directivos para saber cómo actuar en caso de una emergencia, en caso de un sismo y por eso hoy en el Simulacro Nacional hicimos este evento en la escuela República de Costa Rica”, añadió.

Tabe mencionó que un simulacro no es un juego, sino nuestra preparación frente a una emergencia, especialmente porque la Ciudad de México es una zona sísmica y es importante saber qué hacer durante un movimiento telúrico o una emergencia.

Indicó que, al estar preparados, se reducen los riesgos y se salvan vidas, por lo que la alcaldía junto con el área de Protección Civil y de la Comisión en Seguridad Ciudadana, así como con las autoridades locales y federales, se preparan y se organizar para cuidar a la población.

"En la Miguel Hidalgo estamos preparados para actuar antes, durante y después de cada emergencia y por esa razón estamos aquí, porque lo que nos importa es cuidar la vida". Foto: Especial

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Tras el simulacro, el alcalde felicitó al director del plantel educativo, Víctor González, ya que los alumnos lograron desalojar los salones en un minuto con tres segundos.

José Federico Piña, director Ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, detalló que el 1,2,3 por la Prevención es una apuesta a la preparación ante una emergencia mayor y una estrategia de prevención que han llevado a 13 escuelas de la demarcación.

“El programa 1,2,3 por la prevención, es la única alcaldía en la Ciudad de México que tiene este programa de capacitación a escuelas públicas, de revisión de los inmuebles estructurales, instalaciones de gas y eléctricas para que ustedes puedan estar seguros”, explicó.

vr