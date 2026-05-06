El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reconocer en la Constitución capitalina el valor social y económico de los cuidados.

Esta reforma, que nace de las iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la diputada local del PRI, Tania Larios, modifica los artículos 3 y 9 de la Constitución local para que uno de los principios de la Ciudad de México sea el reconocimiento del valor social y económico de los cuidados.

Asimismo, se estipula que el derecho humano al cuidado, que ya estaba tutelado en la Constitución de la CDMX, comprende el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. “Es indispensable para el ejercicio de otros derechos y para la sostenibilidad de la vida de las personas y la sociedad”.

El dictamen precisa que todos los trabajos de cuidado, incluidos los domésticos no remunerados, son esenciales para la reproducción social, generan valor económico y social, prosperidad y bienestar individual y colectivo.

“Los trabajos de cuidado deben distribuirse de manera equitativa entre los géneros y corresponsablemente entre las personas, el gobierno, el sector privado y el social. También son un deber entre las generaciones”.

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De igual forma, se estipula que el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tendrá entre sus finalidades reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado. “Este Sistema tiene también como uno de sus objetivos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros”.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, Daniela Álvarez, recordó que el trabajo de los cuidados continúa distribuyéndose de manera desigual y se concentra principalmente en las mujeres, lo que genera brechas estructurales de género, pobreza y tiempo que limita su acceso a la educación, al empleo formal, ingresos dignos y a la participación en la vida pública.

“El cuidado no debe concebirse como un gasto, sino como un componente indispensable para la sostenibilidad económica y social, su reconocimiento y adecuada organización constituyen una política pública estratégica orientada a la igualdad sustantiva, la productividad y el desarrollo social”, argumentó.

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Gabriel Varela, presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, expuso que la Ley del Sistema Público de Cuidados tendrá un presupuesto anual de 12 mil millones de pesos, por lo que no será una “Ley de papel”.

“Doce mil millones de pesos que se van a invertir en construcción y rehabilitación de espacios dedicados al cuidado: 300 centro de cuidado infantil, salas para las infancias, 200 casas para adultos mayores, espacios de rehabilitación, lavanderías, atención a la primera infancia, 200 casas de la salud, 16 hogares de larga estancia para adultos mayores, 100 millones para cooperativas de cuidados y muchas otras cosas más”, aseveró.

En total, 22 diputados razonaron su voto a favor de esta propuesta, que fue avalada por 62 votos a favor.

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