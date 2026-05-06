Temoaya, Estado de México.- Luego de ser acusadas de ingresar con un perro a un manantial en la zona de Tres Ojuelos en Temoaya, dos mujeres originarias de la Ciudad de México fueron agredidas por pobladores de este municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres se encontraban cerca del manantial al momento de que fueron encargadas por los vecinos quienes les reclamaron por haber ingresado al manantial acompañadas de un perro, pese a que señalaron está prohibido el ingreso de animales, además las señalaron de realizar prácticas rituales.

Ante esta situación integrantes del Comité de Protección del santuario, trasladaron ambas mujeres a la comandancia de policía de la comunidad de Dolores, donde permanecieron varias horas sin embargo al saber que serían liberadas, los pobladores las sacaron de este lugar esposadas para después ser golpeadas.

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Pese a la llegada de los elementos de seguridad nada pudieron hacer para contener la agresión.

Además los pobladores causaron daños en puertas, ventanas y mobiliario, además de provocar un incendio en una parte del edificio.

Por estos hechos no se reportan personas detenidas.

LL