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Ocuilan, Estado de México.- Un destacamento permanente conformado por 80 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del estado de México y Policía Municipal instalado en Santa Marta para combatir la tala ilegal en los bosques aledaños al parque nacional Lagunas de Zempoala, fue uno de los acuerdos a los que llegaron vecinos de Ocuilan con autoridades estatales tras bloquear los ingresos y salidas del municipio derivado del enfrentamiento que tuvieron talamontes con personal de la Guardia Nacional.

“Estemos todos atentos a que las autoridades de los tres niveles de gobierno cumplan con ese compromiso y que eso se refleje en que ya no haya más tala ilegal, pero también urge que desmantelen todos los aserraderos ilegales hasta que se erradiquen por completo y ya no haya ningún” señalaron.

Por su parte el Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo señaló que la presencia de efectivos de dicha corporación continúan en el municipio de Ocuilan con la finalidad de resguardar a la población.

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