Ecatepec, Méx.-La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, presentó el caso de Ecatepec en el Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes 2026 “Gobiernos Eficientes, Ciudades Resilientes”, donde destacó la transformación del municipio con la aplicación de las nuevas políticas públicas del Cambio con Honestidad y Atención a las Causas, implementadas por su gobierno.

La munícipe participó en el panel “Calidad de vida”, al lado de expertos en diversos temas y servidores públicos de importantes municipios, como Zihuatanejo (Guerrero), La Paz (Baja California), San Mateo Atenco (Estado de México) y Salamanca (Guanajuato), donde expuso la transformación radical de Ecatepec en un año y cuatro meses de gobierno.

El Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes 2026 se realizó en la Ciudad de México y sus objetivos principales son intercambiar experiencias y soluciones reales a diversos problemas, además de conocer cómo gobiernos locales logran la eficiencia para superar dificultades, aprovechan los recursos etiquetados para programas sociales, mejoran la infraestructura, invierten en tecnología y proveen una mejor calidad de vida a sus habitantes.

El Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes 2026 se realizó en la Ciudad de México. Foto: Especial

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El evento resaltó las buenas prácticas de los gobiernos locales, de la mano de alcaldes y servidores públicos, donde Ecatepec se posicionó como modelo de recuperación territorial y calidad de vida, a partir de las políticas públicas impulsadas del Cambio con Honestidad y Atención a las Causas.

Cisneros Coss habló sobre los graves rezagos que encontró en Ecatepec el 1 de enero de 2025, cuando asumió el cargo en el quinto municipio más poblado del país y con elevado nivel de marginación, pues en 2023 según el Coneval 43.5 % de sus habitantes vivían en pobreza (15.7 % de ellos en pobreza extrema), además de enfrentar graves problemas de inseguridad, escasez de agua potable y calles en mal estado, entre muchos otros rezagos.

Destacó que la corrupción fue el eje transversal del abandono que por años sufrió Ecatepec, con 70 % de la población sin abasto de agua potable y considerado uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad del país, con vialidades en mal estado y servicios públicos deficientes.

La alcaldesa dijo que Ecatepec se ha transformado, pues ahora tiene mayor seguridad que se refleja en la disminución en la incidencia de delitos de alto impacto. Foto: Especial

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Cisneros Coss resaltó el apoyo recibido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la primera que promovió el Plan Integral Oriente del Estado de México, que destina más de tres mil millones de pesos para superar rezagos de Ecatepec, en coordinación con el gobierno municipal.

Enumeró los avances obtenidos hasta el momento en seguridad pública con la integración de la Marina y la Guardia Nacional, así como la implementación del Mando Unificado Zona Oriente.

Cisneros Coss dijo que Ecatepec se ha transformado, pues ahora tiene mayor seguridad que se refleja en la disminución en la incidencia de delitos de alto impacto, más obra (sobre todo vialidades y calles repavimentadas), recuperación de espacios públicos, mejor suministro de agua potable e iluminación de calles con más de 115 mil lámparas instaladas, entre otros rubros.

vr