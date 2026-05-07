A pesar de las altas temperaturas que se registraron este jueves 7 de mayo en la Ciudad de México, que alcanzaron hasta los 32.3° Celsius, durante esta, se registran lluvias de intensidad moderada a fuerte en algunos puntos de la capital.

Particularmente, se reportan lluvias de intensidad moderada a fuerte en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Por otro lado, se registran lluvias débiles y chubascos en algunos puntos de las alcaldías:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Lee también Chocan diputados del PAN y Morena por bazar dentro del Congreso de la CDMX; panista lo califica como un "tianguis"

Se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan durante la noche en la Ciudad de México.

Además, se reportan vientos fuertes en algunas zonas, particularmente en el centro de la capital, donde se ha registrado la caída de árboles.

Caídas provocan movilizaciones de Bomberos y personal de Protección Civil

Las fuertes rachas de viento y las lluvias registradas este miércoles provocaron la caída de al menos seis árboles y una rama de gran tamaño en distintos puntos de la Ciudad de México, movilizando a elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de emergencias para atender los incidentes y evitar mayores riesgos.

Lee también Brugada celebra aprobación del Sistema Público de Cuidados; reforma busca erradicar desigualdad de género en CDMX

Uno de los casos más aparatosos ocurrió en el cruce de Donceles y Palma Norte, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde un árbol de más de 15 metros de altura colapsó de manera repentina sobre la vía pública. Durante su caída impactó un puesto metálico instalado en la zona, generando alarma entre comerciantes y peatones que transitaban por el lugar.

Caída del árbol impactó un puesto metálico instalado en la zona, generando alarma entre comerciantes y peatones que transitaban por el lugar. Fotos: Especiales.

Elementos de Protección Civil arribaron al sitio para iniciar las labores de retiro del árbol y acordonar el área mientras se realizaban maniobras para prevenir otro incidente.

De manera paralela, se reportó la caída de otros dos árboles en las inmediaciones de México-Tacuba y Mar Blanco, así como en el cruce de Felipe Carrillo Puerto y Lago Mask, en la zona de Anáhuac.

Lee también Diputada llevará réplica de la Copa del Mundo a Iztapalapa y reclusorios de CDMX; “el futbol no debe ser una fiesta exclusiva”

Otro incidente relevante se registró en el cruce de Norte 79 y Begonias, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, donde un árbol de aproximadamente 20 metros cayó sobre cables de energía del trolebús. Derivado del incidente, una persona resultó lesionada y fue canalizada para recibir atención médica.

Equipos de emergencia continuaron realizando maniobras para el retiro del árbol y la mitigación de riesgos debido al daño ocasionado en la infraestructura eléctrica.

Autoridades recomendaron a la población evitar estacionarse o permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares y estructuras inestables. Fotos: Especiales.

Asimismo, cuerpos de emergencia acudieron a la calle San Macario, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, donde un árbol de aproximadamente 10 metros se desprendió desde la raíz.

Lee también Detienen en la TAPO a joven con 47 kilos de marihuana ocultos en maletas; pretendía viajar a Veracruz

En la alcaldía Álvaro Obregón, otro árbol de alrededor de 12 metros cayó en Avenida Toluca, colonia Olivar de los Padres, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para cortar ramas y liberar la vialidad.

Mientras tanto, en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa, autoridades retiraron una rama de aproximadamente 10 metros que se desprendió de un árbol ubicado sobre la vía pública en la 4ta Cerrada del Retoño.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población evitar estacionarse o permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares y estructuras inestables durante las lluvias y fuertes vientos, además de reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg