Como parte de las actividades que impulsa el Congreso de la Ciudad de México de cara al Mundial, la diputada local del PVEM Rebeca Peralta anunció que llevará una réplica de la Copa del Mundo a los pueblos y colonias de Iztapalapa.

La legisladora explicó que en el mundo únicamente se realizaron 2026 réplicas oficiales de la copa mundialista y una de ellas llegará a Iztapalapa para acercar la emoción del futbol y del Mundial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de esta demarcación.

“El fútbol no puede ser una fiesta exclusiva para quienes pueden pagar un boleto, viajar o estar en zonas VIP. La pasión mundialista también pertenece a los barrios, a las colonias populares y a las familias trabajadoras que viven el fútbol todos los días desde sus canchas y sus calles”, expresó.

"Queremos que esta copa llegue a donde nunca había llegado", mencionó la legisladora Rebeca Peralta. Foto: Especial

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Detalló que el tour comenzará en la colonia El Retoño y posteriormente visitará las colonias San Andrés Tetepilco, Mexicaltzingo, Héroes de Churubusco, Escuadrón 201, Valle del Sur, Cipreses, los 8 barrios originarios, entre otras colonias.

Refirió que en cada evento se realizarán actividades deportivas relacionadas con el Mundial, torneos relámpago, dinámicas comunitarias y espacios para que las y los asistentes puedan tomarse fotografías con la copa del mundo.

“Queremos que esta copa llegue a donde nunca había llegado. Que niñas y niños de Iztapalapa puedan verla de cerca, tocarla y sentir que los grandes escenarios también pueden empezar en una cancha de barrio”, señaló.

La legisladora explicó que en el mundo únicamente se realizaron 2026 réplicas oficiales de la copa mundialista. FOTO: IMAGO7

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Abundó que este recorrido también llegará a los reclusorios Oriente y Norte, al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y a la Comunidad para Adolescentes de San Fernando, con el objetivo de impulsar el deporte como herramienta de reinserción social y prevención del delito.

“El deporte genera disciplina, trabajo en equipo y comunidad. Por eso decidimos llevar esta experiencia también a espacios de reinserción social, porque creemos en las segundas oportunidades y en actividades que ayuden a reconstruir proyectos de vida”, afirmó.

vr