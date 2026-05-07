Fernando “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, señalado por su presunta participación en la desaparición de su propia madre, Teresa Guadalupe Molina, una mujer de aproximadamente 55 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado 25 de abril.

De acuerdo con las investigaciones, fue el propio Fernando quien acudió inicialmente a denunciar que su madre había salido de su domicilio rumbo al Centro Histórico y que ya no regresó. Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, la versión comenzó a presentar inconsistencias.

Trabajos de análisis de cámaras de videovigilancia, telefonía y seguimiento por parte de agentes de la Policía de Investigación llevaron a la Fiscalía especializada en desaparición de personas a replantear la línea de investigación y centrar la atención en el entorno cercano de la víctima.

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Catean casa de Teresa Guadalupe y recaban indicios

El pasado 5 de mayo se realizó un cateo en el inmueble ubicado en el número 286 de la calle Grabados, en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, donde presuntamente vivía la mujer junto con familiares.

Durante la diligencia, peritos y personal ministerial retiraron diversas bolsas de plástico del interior de la vivienda, mientras especialistas forenses realizaron el levantamiento de indicios biológicos que, según la Fiscalía, fortalecen la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido agredida dentro del domicilio.

La casa intervenida es de dos niveles, con fachada en tonos rosa y blanco, y cuenta con una accesoria donde se venden esencias y perfumes.

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En el lugar también fue localizado un perro que presuntamente pertenecía a la mujer desaparecida. El animal quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Hijo de Teresa Guadalupe es detenido y enviado al reclusorio

La detención de Fernando “N” se llevó a cabo este 7 de mayo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Teresa Guadalupe Molina para esclarecer qué ocurrió tras su desaparición.

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