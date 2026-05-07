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Naucalpan, Méx. La en Naucalpan registra un avance del 67 por ciento y se estima que , informó el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.

Esto luego de realizar un recorrido de supervisión que encabezó la del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Durante la visita, se revisó el desarrollo de la obra que contempla 11 estaciones y conecta la zona alta de con la Ciudad de México.

Durante la visita, se revisó el desarrollo de la obra. | Foto: Especial.
Durante la visita, se revisó el desarrollo de la obra. | Foto: Especial.

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De acuerdo con el reporte técnico presentado, la obra mantiene avances en la instalación de 62 postes, trabajos de cimentación profunda y superficial, así como en estructuras y techumbres de distintas estaciones.

Se está montando el sistema electromecánico en las estaciones 10, 9 y 5, además de la instalación de antenas en Izcalli Chamapa y Lomas del Cadete.

Autoridades detallaron que las cabinas y parte del sistema electromecánico arribaron desde Europa y actualmente se descargan en la zona de San Antonio Zomeyucan para continuar con su instalación.

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JACL

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