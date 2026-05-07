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El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la Línea 5 brinda servicio provisional de Politécnico a Oceanía.
Lo anterior, detalló, debido a la revisión y corrección de la barra guía en la interestación Hangares–Terminal Aérea, derivado de la dilatación de elementos provocada por las altas temperaturas que se han registrado.
“Se coordina el apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex de Oceanía a Pantitlán. Seguiremos informando”, expuso en redes sociales.
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Al respecto, la RTP precisó que el servicio que brinda es gratuito en ambos sentidos.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por agilizar el servicio, la gran afluencia de personas que se registra debido a la hora pico en la que sucedió el percance, no ha permitido la rápida movilización de los usuarios
Es por ello que elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron unidades para que los usuarios puedan continuar con sus trayectos.
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