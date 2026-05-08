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Un juez de control por el delito de cometido por particulares en agravio de su mamá, Teresa Guadalupe.

En una audiencia relaizada este viernes, se le impuso la medida cautelar de y se autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Fernando Yael fue aprehendido la tarde del jueves 7 de mayo por policías de investigación, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

El joven fue ubicado en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Bolivar, en la colonia Centro.

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cr

Yael es señalado por la desaparición de su mamá, de quién no se tiene noticia desde el pasado 25 de abril, cuando ingresó a su casa en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

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