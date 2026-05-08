Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael "N" por el delito de desaparición de personas cometido por particulares en agravio de su mamá, Teresa Guadalupe.

En una audiencia relaizada este viernes, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Fernando Yael fue aprehendido la tarde del jueves 7 de mayo por policías de investigación, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

El joven fue ubicado en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Bolivar, en la colonia Centro.

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Yael es señalado por la desaparición de su mamá, de quién no se tiene noticia desde el pasado 25 de abril, cuando ingresó a su casa en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.