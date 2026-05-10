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Personal de la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con elementos de la estrategia Blindar BJ360°, suspendió una obra que se realizaba en el cruce de las calles Hera y Mosqueta, en la colonia Crédito Constructor, debido a que se ejecutaban trabajos sin contar con la autorización correspondiente, causando .

Se detectó que una cuadrilla realizaba trabajos de cableado y registros de luz, causando daños aproximados de 20 metros de largo por un metro de ancho sobre el arroyo vehicular y la banqueta de la calle Mosqueta.

Ante estos hechos, personal de la alcaldía suspendió la obra y los elementos de Blindar BJ 360° pusieron a disposición del al responsable de la obra por el delito de daño doloso a la propiedad en agravio de la alcaldía Benito Juárez.

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La demarcación reiteró que no permitirá abusos sobre el espacio público ni acciones que evadan la ley o afecten la infraestructura urbana y la seguridad de las y los vecinos.

mahc/LL

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