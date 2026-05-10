Este 10 de mayo diversas marchas y concentraciones se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Xochimilco y Miguel Hidalgo.

Habrá una marcha encabezada por colectivos y familiares de personas desaparecidas, quienes realizarán la “XIV Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”; la movilización partirá a las 10:00 horas del Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia, aunque la concentración comenzará desde las 09:00 horas.

En la alcaldía Xochimilco, el colectivo “Gobel Movement to Gaza MX” realizará a las 09:30 horas un mercado alternativo solidario en el Parque Ecológico de Xochimilco, con el objetivo de recaudar fondos para financiar la “Global Sumud Flotilla”, grupo que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza.

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El colectivo Hilos llevará a cabo actividades simultáneas a las 11:00 horas en tres puntos de la capital: la Glorieta del Ahuehuete, el Parque Centenario y la Plaza José Clemente Orozco y busca visibilizar la violencia de género a través del arte textil y actividades de tejido comunitario.

El colectivo “Plataforma 4:20” se concentrará en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde realizará actividades artísticas y culturales, además de instalar una mesa informativa sobre el consumo y regulación del cannabis.

A las 13:00 horas, una activista mexicana pro Palestina e integrante de la “Global Sumud Flotilla” realizará una concentración en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en avenida Juárez, colonia Centro.

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A las 14:00 horas, ciudadanos iraníes residentes en México se manifestarán frente a la Embajada de la República Islámica de Irán, en Paseo de la Reforma, alcaldía Miguel Hidalgo; la concentración será en protesta contra la brutalidad del régimen iraní y en solidaridad con las víctimas de represión en ese país.

También a las 14:00 horas, el colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, para exigir la instalación de un memorial en homenaje a “Los 5 de Moreno, Jalisco”, en el marco de la Marcha de la Dignidad Nacional.

Integrantes de la organización Socialismo se concentrarán a las 16:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, donde realizarán actividades político-culturales para exigir justicia y la presentación con vida de personas detenidas desaparecidas.

LL