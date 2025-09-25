Culiacán.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que no va a reforzar su seguridad o la de su familia, derivado del incidente en el que hubo un intento de despojo de la camioneta en la que viajaba una de sus nietas, en cuyos hechos, los dos escoltas que la acompañaban resultaron heridos al evitar el robo.

Señaló que su nieta continua con sus actividades normales y se encuentra bien de salud, ya que durante los hechos que tuvieron lugar en el boulevard Jesús Kumate, en la parte sur-poniente de Culiacán, ella no sufrió ningún daño.

Comentó que la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones de este caso, en el que uno de los escoltas terminó con heridas graves y se encuentra en proceso de recuperación en un hospital de la ciudad.

Indicó que las investigaciones que se tienen abiertas tienen como hipótesis que se trató de un intento de despojo de la camioneta Jeep, modelo 2023, en la que viajaba una de sus nietas, quien iba en compañía de dos miembros de su seguridad.

Lee también Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Sobre las versiones que han surgido en redes sociales sobre otros posibles móviles de este ataque, indicó que el respeta los puntos de vista de cada una de las personas, por lo que espera que la autoridad judicial esclarezca los hechos y se logre la detención de los responsables.

En relación a estos hechos que se registraron la tarde del martes pasado, la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Eneyda Rocha Ruiz, refrendó que su hija menor se encuentra bien y en desarrollo de sus actividades.

Precisó que no se trató de un atentado, sino de un intento de despojo de la camioneta, por lo que no espera fortalecer el equipo de seguridad que la acompaña.

La hija de Rocha Moya agradeció a los cuerpos de seguridad en general por la labor que emprenden todos los días y en el caso concreto del escolta que resulto con mayor número de heridas, se mantiene pendiente sobre la evolución de su salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL