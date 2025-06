Javier Corral condena que EU desestime demanda contra César Duarte; acusa complicidades para que las pruebas no llegaran

Javier Corral Jurado, senador de Morena, lamentó que la Corte estadounidense haya desestimado la denuncia contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por tener presuntamente en su dominio 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares.

"No es porque las propiedades del vulgar ladrón de César Duarte no existan, sino porque el Gobierno del Estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos, nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee le solicitó para aportar elementos de prueba en el juicio", acusó el legislador.

Por tanto, en sus redes sociales oficiales, señaló que las pruebas "jamás llegaron" no porque Duarte no sea un delincuente o porque no existieran.

Acusó a la gobernadora Maru Campos, a César Jauregui Moreno y a Santiago de la Peña de que "jamás atendieron las solicitudes del despacho jurídico encargado de atender la demanda".

Lee también EU absuelve a César Duarte; desestima denuncia de Javier Corral por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero

"Es absolutamente falso que, de manera personal, yo haya presentado esta denuncia contra Duarte, ésta y las otras denuncias, que derivaron en 21 órdenes de aprehensión, las hizo el Gobierno del Estado de Chihuahua", aclaró en su mensaje.

Asimismo reiteró que la denuncia no le costó recursos a la gente de Chihuahua, pues, dijo, no se pagó un solo peso por honorarios del despacho jurídico, ya que serían cubiertos al recuperarse recursos ilícitamente obtenidos por la administración de Duarte.

Se refirió a César Duarte como "el más grande ladrón en la historia de Chihuahua" y aseguró que el exmandatario federal continúa victimizándose, justificando su enorme riqueza y pretendiendo mostrarse como un hombre "honorable".

Lee también De La Academia al Senado; Erasmo Catarino rinde protesta como legislador del Verde, en sustitución de Luis Melgar

"Sus acciones, palabrería y la enorme impunidad, que no deja de presumir, solo exhiben la enorme e imperiosa necesidad de hacerle justicia a Chihuahua", condenó Corral.

Adelantó, sin embargo, que confía en que la historia "pondrá a cada quien en su lugar".

Javier Corral condena que EU desestime demanda contra César Duarte. Foto: Captura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc