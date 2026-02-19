La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en su encuentro con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, no se llegó a un acuerdo en específico sobre inteligencia artificial (IA), sino que conversaron sobre centros de datos, economía mundial y computadoras cuánticas.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de febrero, señaló que empresarias como Martina L. Cheung tienen conocimiento sobre economía mundial y la integración de la IA, la cual requiere grandes centros de datos, la mayoría ubicados en Estados Unidos.

“Estos centros de datos que almacenan y procesan información muy rápida usan mucha energía. Donde se pone un centro de datos, pues tiene que haber la garantía de que hay generación. A México obviamente le interesa tener algunos centros de datos. Todo depende de las características del uso de agua porque también usan agua y de la disponibilidad de energía”, explicó.

Señaló que también hablaron de que algunas empresas están desarrollando computadoras cuánticas. “En fin, fue ese tema de lo que ella ve a nivel internacional que se está desarrollando en términos tecnológicos y cómo México se puede insertar en ese proceso”, destacó.

Este miércoles, la Mandataria sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Martina L. Cheung, con quien dialogó sobre los retos que enfrenta la inteligencia artificial y su impacto en las economías.

A través de sus redes sociales, la Mandataria federal detalló que la reunión se centró en analizar el papel que desempeñan las nuevas tecnologías en el desarrollo económico y los desafíos que implican para los países en un contexto global cada vez más digitalizado.

