A una semana de que se registró un operativo para el reordenamiento del espacio público por parte de autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezadas por la edil Alessandra Rojo de la Vega, el lugar continúa sin ser ocupado por comerciantes informales.

En un recorrido realizado la tarde de ayer, EL UNIVERSAL constató que en la acera de la Ribera de San Cosme, esquina con avenida Insurgentes, en dirección al poniente, en la colonia San Rafael, no hay ambulantaje.

Caso contrario en la banqueta de enfrente y los espacios en las inmediaciones de la estación del Metro Revolución, donde comercios informales ocupaban el espacio público.

Otros comerciantes formalmente instalados en la zona indicaron que desde el viernes 13 no se ha vuelto a ver a los vendedores en el lugar.

“Ya no los he visto, ya son varios días, la verdad no sé qué pasó, sí me enteré que ese día hubo hasta golpes, pero nosotros ya habíamos cerrado”, comentó la trabajadora de un laboratorio ubicado en la zona.

“Ya tiene días que no están por acá, pero yo no sé nada, habrá que buscarle por otro lado”, mencionó el propietario del puesto de periódico en la esquina de San Cosme e Insurgentes.

El viernes 13 de febrero, el despliegue por parte de la alcaldía Cuauhtémoc para retirar a los comerciantes instalados en la Ribera de San Cosme derivó en un conato de enfrentamiento.

La alcaldesa de Cuauhtémoc y parte de su equipo denunciaron las agresiones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al día siguiente de los hechos, la demarcación informó que trabajadores registraron fracturas tras la agresión.

En entrevista con este diario. Alessandra Rojo de la Vega aseveró que el Gobierno capitalino ha reubicado a los comerciantes de lugares como el Centro Histórico y la Calzada de Tlalpan hacia calles secundarias de la demarcación.

Además, confirmó que por estos hechos se han presentado en total 11 denuncias ante la FGJ, más las que se sumen. Aseguró que días antes del dispositivo para remover a los vendedores informales se entregaron dos oficios a sus líderes para la reubicación.