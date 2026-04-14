La diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer el derecho a cinco días de descanso personal al año, para que los trabajadores asistan al Mundial de Fútbol o los utilicen como mejor les convenga.

“Que se convierta en una verdadera primavera laboral para las personas trabajadoras, que le demos a la gente el descanso que necesite, que lo podamos llevar a Ley Federal de Trabajo, con la figura de cinco días de descanso personal al año, para las y los trabajadores mexicanos en nuestro país, como sucede en las economías más avanzadas del mundo”, comentó.

Refirió que todavía hay tiempo para que se apruebe dicha reforma en este periodo de sesiones, y entre en vigor antes de que inicie el Mundial de Futbol; y que quienes no quieran asistir al evento deportivo, puedan utilizarlos para ir al médico o descansar.

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“Estamos todavía a tiempo, que en este periodo ordinario se pueda aprobar, el mundial viene ya a la vuelta de la esquina y si se aprobaron este periodo ordinario, porque le restan tres semanas, podríamos darle a todas las mexicanas y los mexicanos, ahora en el mundial, su derecho a poderse tomar su día de descanso personal para ir al mundial. Los mundiales no pueden pasar de noche para los mexicanos”, expresó.

Dijo que al establecer en la ley, cinco días de descanso laboral, éstos serían “un derecho para todas las y los trabajadores mexicanos, sin importar si pertenecen a un sindicato o si pertenecen a una agrupación privada”.

“Lo que se está buscando es que sean cinco días al año, no pueden ser seguidos y ellos con 24 horas de anticipación pueden hacerle saber a su jefe, responsable, supervisor directo que se tomará ese día descanso personal y no tiene ni siquiera que decir la razón”, comentó.

Añadió que los cinco días de descanso laboral están homologados en toda Europa, y en Italia son ocho días de descanso personal al año.

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