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Acámbaro.- Un rayo destrozó la sacristía del templo de la comunidad de San Antonio de Pantaleón y dejó cinco personas lesionadas, al alcanzar y detonar la pirotecnia que almacenaban en el lugar para las fiestas patronales.
El suceso ocurrió durante una tormenta eléctrica registrada la tarde de este viernes.
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Vecinos de poblados salieron de sus viviendas al escuchar los estruendos y observaron en ruinas parte de la estructura de la Iglesia y las pérdidas del mobiliario, a la vez que reportaban el siniestro al Sistema de Emergencias.
Rescatistas de Bomberos, expertos de Protección Civil y paramédicos acudieron a brindar auxilio a las víctimas entre escombros.
Un adolescente fue llevado al Hospital General, en tanto que otros lesionados recibieron atención en ese sitio.
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Personal de seguridad cercó la zona siniestrada para evitar el ingreso de personas que acudieron a la iglesia y se dolieron por los hechos.
La pirotecnia se encontraba en un espacio del inmueble para la fiesta patronal de San Pantaleón, programada para el próximo 27 de julio.
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