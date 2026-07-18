Estados | 18-07-26 | 08:03 | Actualizada | 18-07-26 | 08:04 |

Acámbaro.- Un rayo destrozó la sacristía del templo de la y dejó cinco personas lesionadas, al alcanzar y detonar la pirotecnia que almacenaban en el lugar para las fiestas patronales.

El suceso ocurrió durante una tormenta eléctrica registrada la tarde de este viernes.

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Vecinos de poblados salieron de sus viviendas al escuchar los estruendos y observaron en ruinas parte de la estructura de la Iglesia y las pérdidas del mobiliario, a la vez que reportaban el siniestro al Sistema de Emergencias.

Rescatistas de Bomberos, expertos de Protección Civil y paramédicos acudieron a brindar auxilio a las víctimas entre escombros.

Foto: Especial
Foto: Especial

Un adolescente fue llevado al Hospital General, en tanto que otros lesionados recibieron atención en ese sitio.

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Personal de seguridad cercó la zona siniestrada para evitar el ingreso de personas que acudieron a la iglesia y se dolieron por los hechos.

La pirotecnia se encontraba en un espacio del inmueble para la fiesta patronal de San Pantaleón, programada para el próximo 27 de julio.

afcl

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