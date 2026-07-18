Hay cortes de cabello que nunca pasan de moda y que no se rinden a pesar de las tendencias que predominan cada temporada. Y es que, precisamente, no pierden vigencia porque aportan una elegancia clásica, rejuvenecen el rostro y son fáciles de mantener.

Aunque existen de todas las longitudes, De Última te presenta las mejores opciones por si no disfrutas el pelo largo. Te aseguramos que son un acierto al renovar tu look.

¿Qué cortes de cabello no pasan de moda?

1. Corte bixie

El bixie es una combinación del bob y del pixie; aunque este corte de cabello puede variar en longitud, mantiene su característico volumen en la coronilla.

De acuerdo con los estilistas de Neal & Wolff, ese volumen ayuda a suavizar y rellenar los ángulos del rostro. Mientras que sus capas le aportan un estilo siempre a la moda.

Otras de sus ventajas son el bajo mantenimiento y la adaptabilidad para todos los tipos de rostros.

Zendaya con un corte bixie. Foto: Instagram @ursulastephen

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2. Corte bob francés

El bob es un corte atemporal, elegante y sencillo de mantener, y por esas razones se ha convertido en el favorito de muchas.

Lo que distingue al bob francés del clásico es el largo por encima de los hombros. L’Oréal recomienda peinarlo con las puntas hacia adentro y usar el partido en medio para balancear las facciones.

Maude Apatow con un corte bob francés. Foto: Instagram @renatocampora

3. Corte con capas y fleco cortina

Este corte sirve para dar volumen y movimiento al cabello; aunque funciona en cualquier melena, se recomienda mayoritariamente para las finas.

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Un artículo de la peluquería Raquel Alonso, comparte que las capas bien ejecutadas en el cabello logran un look dinámico, volviéndolo llevadero en cualquier temporada.

Si este corte se acompaña de un fleco de cortina, puede enmarcar suavemente el rostro. Sólo considera que debes estilizarlo con al menos un cepillo y spray texturizante.

Lucy Hale con un corte bob en capas y fleco de cortina. Foto: Instagram @lucyhale

4. Corte pixie

Si quieres un cambio de look sutil, el corte pixie te encantará. Tal como lo indica la estilista Virginia G, este estilo de cabello corto requiere un mantenimiento mínimo.

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En particular, se caracteriza por tener mayor volumen en la coronilla, la nuca rebajada y los laterales ligeramente largos. Sin duda, es un acierto para mantener la elegancia con el paso de los años.

Michelle Yeoh con un corte pixie. Foto: Instagram @renatocampora

5. Corte pageboy

Finalmente, el corte pageboy llega a la mandíbula y también se crea con la intención de que las puntas queden hacia adentro.

Si prefieres un toque desenfadado, pídelo con capas; pero si prefieres lo alternativo, úsalo liso y pide la parte frontal degrafilada.

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Zendaya con un corte pageboy. Foto: Instagram @ursulastephen

¡Así de sencillo! Si buscas un corte que siempre luzca a la moda, estas ideas pueden ayudarte a sacarle provecho a tu pelo sin tener que preocuparte por lo que dictan las tendencias.

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