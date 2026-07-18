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Los superhéroes también pueden conquistar el street style. Esta vez, HEYDUDE une fuerzas con Marvel Studios para presentar una colección inspirada en Spider-Man y Hulk, dos personajes que han marcado generaciones y que ahora aterrizan en una propuesta donde el diseño y la comodidad son protagonistas.
Más que reproducir los colores clásicos de ambos héroes, la colección apuesta por reinterpretar su universo a través de detalles gráficos, texturas y acabados que convierten cada par en un pequeño homenaje para los fans.
Así son los nuevos zapatos de Spider-Man y Hulk
La colección está integrada por dos modelos exclusivos: Wally Funk Spider-Man y Wally Funk Hulk. En el caso de Spider-Man, el diseño combina una base azul marino con paneles rojos que evocan inmediatamente el icónico traje del superhéroe.
El estampado de telarañas, el rostro de Spider-Man asomándose desde la parte frontal y pequeños detalles gráficos hacen que el personaje aparezca de forma sutil, sin caer en una estética recargada.
Por su parte, el modelo inspirado en Hulk retoma los tonos verdes característicos del personaje con referencias a su fuerza y personalidad, manteniendo el mismo lenguaje minimalista que distingue a la colaboración.
Lejos de ser un simple estampado, ambos diseños incorporan guiños escondidos que invitan a descubrir nuevos detalles conforme se observan de cerca.
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Moda, comodidad y cultura pop
Además de la propuesta estética, ambos modelos conservan el ADN de HEYDUDE: una silueta ligera, flexible y diseñada para el uso diario.
La marca apuesta por demostrar que el calzado cómodo también puede convertirse en una pieza de conversación, especialmente cuando se inspira en dos de los personajes más importantes del universo Marvel.
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La colección representa un nuevo encuentro entre la moda casual y la cultura pop, una tendencia que cada vez gana más fuerza gracias a colaboraciones que transforman personajes icónicos en objetos de deseo para coleccionistas y amantes del diseño.
Cuánto cuestan
Los modelos Wally Funk Spider-Man y Wally Funk Hulk están disponibles exclusivamente a través de heydude.mx. Cada par tiene un precio de 1,799 pesos.
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